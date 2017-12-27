都是iX賣太貴惹的禍 蘋果後市如何轉危為安？

新浪財經援引一財網 26 日報導，蘋果 iPhone X 已經發售快 2 個月了，蘋果的產品供應鏈也已經完全可以滿足供求關係。 研究機構 Canalys 向第一財經記者獨家提供的數據顯示，蘋果 (AAPL-US) 今年第四季度的整體出貨量將會達到 8000 萬台，主要受到節假季的提振，以及 iPhone X 在全球產能的迅速提升。不過 Canalys 預計，明年第一季度 iPhone 的出貨量相較於今年第四季度將會明顯減少。

蘋果股價

報導指出，研究機構 Canalys 研究分析師賈沫對第一財經記者表示，iPhone X 供需逐步達到平衡，主要原因是出貨量的增加，加上需求沒有足夠強勁導致。

國金證券（Sinolink Securities）研究員張斌在最新的一份報告中表示，明年一季度蘋果 iPhone X 的出貨量可能僅為 3500 萬台，比他此前估計的要低了 1000 萬台左右，這主要是因為第一波 iPhone X 的購買者已經基本能買到，而 iPhone X 的高價也削弱了未來的需求，更多的消費者會傾向於選擇更加低端的機型。

據報導，國金證券並不是唯一一家下調 iPhone X 銷售預期的券商。沃倫資本（JL Warren）也發布報告，將明年一季度蘋果 iPhone X 的銷量預計將從今年四季度的 3000 萬台下調至 2500 萬台。沃倫資本還表示，不少蘋果供應商的訂單被削減了。報告稱： 「 iPhone X 的宣傳並無法提振它在全球的銷量，蘋果的產品缺乏更多的創新點。 」

上周，華爾街投行野村極訊（Nomura Instinet）下調蘋果公司評級至中性，這也是蘋果公司半年以來第二次評級遭下調。蘋果市值目前已經滑落到 9000 億美元下方。上一次蘋果公司評級被下調是今年 6 月 11 日，瑞穗證券下調了蘋果的股價評級。

野村 極訊 分析師 Jeffrey Kvaal 在一份寫給客戶的報告中稱，蘋果 iPhone X 帶動下的超級周期效應已經接近最後回合。 「 我們相信蘋果公司的銷量增長已經很大程度上反映在了華爾街的預期中，從以往的歷史來看，目前蘋果的估值倍數已經過高。 」

儘管如此，蘋果是今年至今為止股價表現最好的美國大市值上市公司，今年以來累計漲幅已經超過 50%。同期標普 500 指數漲幅為 20%。

研究機構 Canalys 研究分析師賈沫表示，「價格是導致需求不強的主要因素。由於 iPhone X 的定價很高，長期的表現並不樂觀。」 不過賈沫告訴第一財經記者， 「 如果蘋果明年推出更多類似 iPhone X 設計的產品，完善它的螢幕尺寸以及價格階梯，那麽我們預計 iPhone 系列在明年會有更為強勢的表現。 」