紐約匯市─耶誕節過後 美元小幅走低

美元週二走低，投資人預期交易清淡。耶誕節假日過後，投資人重返市場。

週二為節禮日 (Boxing Day)，大多歐洲股市仍假日休市。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數小幅下跌至 93.24，週一尾盤報 93.37。

歐元下跌至 1.1869 美元，紐約週一尾盤報 1.1876。上週三，歐元觸及二周半高點 1.1901 美元。

美元報 113.30 日元，週一尾盤報 113.24。

華爾街持續消化美國稅改法案內容，川普總統於上週五簽署該法案成為法律。自美國國會通過該法案，將公司稅由 35% 降低至 21% 後，美元大致持穩。

預期美國企業將匯回海外獲利，且預期聯準會 (Fed) 將升息，將有助推升美元。

但 2017 年，美元兌大多外幣疲弱，今年可能下跌達 8.8%。有分析師預期美元明年仍可能受到壓力。

墨西哥央行加碼拍賣出 5 億美元避險合約，售予有意避免匯率大幅波動的企業，墨西哥披索因而短暫上揚。但今日稍後，披索跌回漲幅。

墨西哥央行開始出售避險合約，做為支撑其貨幣的替代方式，如此便無需抽出外匯儲備。

歐元週一下跌約 3%，但隨後反彈。投資人形容這是電腦推動的賣壓。

經濟數據方面， 10 月結束的三個月期間，S&P/Case-Shiller 房價指數上升 0.7%，前一次報告顯示為上升 6.2%。