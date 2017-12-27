大公司快報：騰訊大王卡賣破5000萬張

1. 騰訊與中國聯通聯合推出的騰訊大王卡已經發展至五千多萬的用戶，這款 4G 網路手機卡讓使用者可以在騰訊旗下的所有產品和應用程式擁有專屬流量，且全部免流量費，每月資費為 19 元人民幣，而今年五月這個數字只有兩千多萬。

2. Nike 日前公布 2018 財務年第二季財報，數據顯示出營收成長降低和淨利下滑，毛利率呈現負成長。而同時間其競爭對手 Adidas 則在北美呈現成長趨勢，展現高競爭力。分析師表示 Adidas 和 Nike 在北美市場營收往往呈現「負相關」，不少人認為是主打機能的 Nike 可能逐漸喪失追求時尚感運動風格的消費者。

3. 百度百科發布全新大數據產品「百度數說」，這款產品將借助百度人工智慧的能力，讓大數據更加開放、透明和體系化，希望能協助企業降低獲取大數據的門檻，並且提供直觀、可視化的報告。

** 大公司快報將會每天從 15 間世界級的公司選出三間來更新他們的近況。大公司的標準是：他是一間有粉絲的公司、他的變動會引發所在產業的變動，而他的未來具有極高的成長性。

鉅亨網選擇的十五間公司為：

Apple、Google、亞馬遜、麥當勞、星巴克、迪士尼、Nike、Facebook、小米、騰訊、百度、阿里巴巴、優衣庫、IKEA、三星。