人民幣兌美元中間價27日報6.5421 貶值5個基點

新浪外匯訊 12 月 27 日，人民幣兌美元中間價報 6.5421，較上一交易日貶值 5 個基點。

近日，在全球匯市進入假期模式的時候，人民幣匯率歲末意外走出獨立上漲行情， 短短 5 個交易日昇值近 800 基點。截至 12 月 26 日，2017 年人民幣對美元匯率升值超過 6%，打破了此前連續 3 年的貶值趨勢。

多位專家認為，人民幣出現這波升值主要可能來自兩方面的推動，一是從海外因素看，美元稅改預期落地後，美元指數出現了一定的疲軟，推動了人民幣的上漲；二是從國內因素來看，市場對於明年中國貨幣政策的預期出現了微妙的變化，這可能是一個觸發因素。

針對人民幣創近三月以來的新高，中國人民銀行參事、中歐陸家嘴國際金融研究院常務副院長盛鬆成表示，人民幣匯率近期的升值主要是當前我國經濟金融形勢的反映，國內因素是主要的，同時受到市場預期的影響。未來一段時間內，隨著短期因素逐漸消退，預計人民幣匯率或有所回調，但不會大幅波動，而是仍然保持基本穩定，人民幣兌美元可能保持在 6.6 左右。

民生銀行高級研究員應習文預測，2018 年人民幣兌美元的匯率波動中樞將穩定運行在 6.5-6.7 之間。究其原因，一方面是近期美元漲勢接近尾聲，令人民幣匯率能在較高匯率區間實現雙向波動；另一方面中國經濟基本面持續好轉，中美利差保持在歷史高位，外匯儲備持續增加以及資本流出壓力緩解，令人民幣獲得更多的上漲動力。

新聞來源：新浪財經