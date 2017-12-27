台股盤前—個股題材表現為主 指數續跌恐測試前波低點

台股昨 (26) 日受先前蘋果 iPhoneX 砍單消息，加上中國昆山傳出擬祭停產令等利空影響，蘋概股與短線漲多股出現急殺，開盤不久後隨即下殺，失守 10500 點關卡，賣壓更一度拖累指數重挫 114.37 點，終場大跌 100.58 點、以 10421.91 點作收，摜破月線。

從昨日三大法人操作動向來看，三大法人同步轉賣，外資賣超 42.8 億元，投信賣超 0.6 億元，自營商賣超 29.89 億元，合計賣超 73.3 億元。其中，鴻海成外資超級提款機，遭連 23 賣、創歷史第二長紀錄。

道瓊工業平均指數收低 7.85 點或 0.03% 至 24746.21；Nasdaq 指數收低 23.71 點或 0.34% 至 6936.25；S&P 500 指數收低 2.84 點或 0.11% 至 2680.50；費城半導體指數收低 12.29 點或 0.97% 至 1258.88。

據內政部最新公告買賣移轉棟數資料顯示，今年前 11 個月全台房屋移轉棟數為 24.1 萬棟，年增約 9%，全年應會落在 26.5 至 27 萬棟間，如統計第一次完工的數量來看，前 11 月的第一次登記數量約 10 萬棟，數量為 2014 年以來新低量。

今年整體金融業前 11 月稅前盈餘約新台幣 5234 億元，已超越去年全年的 4889 億元，整體金融業全年獲利有機會挑戰歷史次高。

鴻海公告處分 IC 設計龍頭廠聯發科股票 1220 張，處分金額為 3.5 億元，獲利 3.49 億元，目前尚持有聯發科股票 914 張，成本為 2.55 億元，佔聯發科股權 0.06%。

金管會核准悠遊卡公司可發行用於網路交易的記名式悠遊卡「數位付」，此舉將創電子票證可用在網際網路交易首例，而「數位付」預計於明年 3 月上線試營運。

中信金旗下子公司台灣人壽宣布，原台灣人壽總經理林欽淼轉任公司治理層級主管，擔任台壽保產險董事，因林欽淼任職總經理期間績效卓著，預計將提報為台壽保產險董事長，總經理則由營運長莊中慶接任。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，台股昨日已大跌，今日是否會續跌仍須觀察，個股可留意受惠漲價題材的被動元件類股、MOSFET 概念股，而國際原油昨日大漲至近 60 美元，隨著電子股賣壓較重，資金可能輪動至二線塑化類股等原物料族群，受惠銅價上揚的線纜股等也有機會上攻，今日重點在於個股題材。

法人認為，電子股加速回檔可能消除台股負面因素，但距離封關僅剩 3 個交易日，預期在內資主導下，盤勢仍將呈現狹盤震盪格局，而若內資持續結帳操作，指數恐有機會測試前波低點 10322 點。

