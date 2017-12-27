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台股盤前—個股題材表現為主 指數續跌恐測試前波低點

台股盤前—個股題材表現為主 指數續跌恐測試前波低點。(鉅亨網資料照)
台股盤前—個股題材表現為主 指數續跌恐測試前波低點。(鉅亨網資料照)

台股昨 (26) 日受先前蘋果 iPhoneX 砍單消息，加上中國昆山傳出擬祭停產令等利空影響，蘋概股與短線漲多股出現急殺，開盤不久後隨即下殺，失守 10500 點關卡，賣壓更一度拖累指數重挫 114.37 點，終場大跌 100.58 點、以 10421.91 點作收，摜破月線。

從昨日三大法人操作動向來看，三大法人同步轉賣，外資賣超 42.8 億元，投信賣超 0.6 億元，自營商賣超 29.89 億元，合計賣超 73.3 億元。其中，鴻海成外資超級提款機，遭連 23 賣、創歷史第二長紀錄。

道瓊工業平均指數收低 7.85 點或 0.03% 至 24746.21；Nasdaq 指數收低 23.71 點或 0.34% 至 6936.25；S&P 500 指數收低 2.84 點或 0.11% 至 2680.50；費城半導體指數收低 12.29 點或 0.97% 至 1258.88。

據內政部最新公告買賣移轉棟數資料顯示，今年前 11 個月全台房屋移轉棟數為 24.1 萬棟，年增約 9%，全年應會落在 26.5 至 27 萬棟間，如統計第一次完工的數量來看，前 11 月的第一次登記數量約 10 萬棟，數量為 2014 年以來新低量。

今年整體金融業前 11 月稅前盈餘約新台幣 5234 億元，已超越去年全年的 4889 億元，整體金融業全年獲利有機會挑戰歷史次高。

鴻海公告處分 IC 設計龍頭廠聯發科股票 1220 張，處分金額為 3.5 億元，獲利 3.49 億元，目前尚持有聯發科股票 914 張，成本為 2.55 億元，佔聯發科股權 0.06%。

金管會核准悠遊卡公司可發行用於網路交易的記名式悠遊卡「數位付」，此舉將創電子票證可用在網際網路交易首例，而「數位付」預計於明年 3 月上線試營運。

中信金旗下子公司台灣人壽宣布，原台灣人壽總經理林欽淼轉任公司治理層級主管，擔任台壽保產險董事，因林欽淼任職總經理期間績效卓著，預計將提報為台壽保產險董事長，總經理則由營運長莊中慶接任。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，台股昨日已大跌，今日是否會續跌仍須觀察，個股可留意受惠漲價題材的被動元件類股、MOSFET 概念股，而國際原油昨日大漲至近 60 美元，隨著電子股賣壓較重，資金可能輪動至二線塑化類股等原物料族群，受惠銅價上揚的線纜股等也有機會上攻，今日重點在於個股題材。

法人認為，電子股加速回檔可能消除台股負面因素，但距離封關僅剩 3 個交易日，預期在內資主導下，盤勢仍將呈現狹盤震盪格局，而若內資持續結帳操作，指數恐有機會測試前波低點 10322 點。
 

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