

◆盤勢分析

1. 聖誕假期後美股呈現整理，道瓊、S&P500 呈現小跌，惟蘋果在調降第一季 iPhone X 銷售預估影響下，蘋果股價下跌 2.5%，拖累科技股表現，使得 NASDAQ 下跌 0.34%、SOX 下跌 0.97%。美股多頭架構不變，惟科技股走勢仍是相對偏弱。

2. 國際股市普遍休市，週二台股開於平盤附近，在盤面欠缺主軸，消息面又有中國昆山或有可能限排停工的影響，指數呈現震盪走低，盤面僅有個別族群表現，終場指數下跌 100.58 點，跌幅 0.96%，收在 10421.91，成交金額放大至 972.65 億元。

3. 觀察台股技術面，12 月初反彈遇半年線壓力呈現震盪，在量能無力放大下，指數開始出現回檔，週二以長黑棒做收，10、11 月頭部型態頸線無力突破，指數跌破短期均線支撐，現階段指數於 10550 附近壓力沈重，日 KD 指標在 50 附近再度反轉向下，以及年關前外資休假或將持續影響量能，在型態、均線、指標與量能皆不利於多頭下，預料年底前台股恐將難以擺脫弱勢整理格局，或有回測 12 月初低點 10322 的可能，操作上在年底前恐怕僅能個別族群或個股因應。

4. 觀察台股籌碼面，外資 - 25.19 億元、投信 - 6.14 億元、自營商 - 32.45 億元，三大法人合計賣超 63.78 億元，由於外資持續放長假中，預料年底前進出金額仍然不大，台股資金活水有賴外資收假後的買盤回籠。

5. 觀察台股盤面結構，電子 - 1.34%、金融 - 0.64%、非金電 - 0.42%、櫃檯市場 - 1.70%，中國昆山雖然暫緩限排停工，但水污染的問題卻實存在，使得近期漲多的 PCB 相關個股在週二紛紛大幅拉回，間接影響整體電子股走勢，電子股仍是近期台股最弱勢的區塊，預料在年底前電子股恐怕僅有個別族群或個股表現，矽晶圓、設備、封測、連接線器、網購、網通與電競等族群部份個股或可留意外，具備投信作帳題材的個股在年底前亦有表現機會；金融、非金電表現相對抗跌，金融股僅是整理，沒有強勢股出線，操作空間不大；非金電則可留意短線轉強的水泥、塑化、條鋼、電機。

6. 在電子股部份，近期持續是台股中表現最弱勢的區塊，權值股在 3008 大立光、2317 鴻海持續走弱影響下，盤面沒有佔權值的電子股出線，再加上近期強勢的 PCB 受到消息面影響出現大幅拉回，使得週二電子股仍是盤面最弱勢的區塊，現階段電子股恐怕僅有個股表現，年底前以矽晶圓、設備、封測、連接線器、網購、網通與電競較值得留意，矽晶圓聚焦 5483 中美晶、6182 合晶、6488 環球晶；設備指標股 3055 蔚華科、2464 盟立，操作上留意 2360 致茂；封測指標股 3567 逸昌、8110 華東，操作上留意 6451 訊芯 - KY、6525 捷敏 - KY；連接線器指標股 3550 聯穎，操作上留意 3533 嘉澤、3023 信邦；網購聚焦 8454 富邦媒、8044 網家；網通聚焦 4979 華星光、5388 中磊；電競指標股 2353 宏碁，操作上留意 2376 技嘉、2377 微星。

7. 報載晶片電阻缺貨、國巨將暫停接單，近期被動元件個股持續上漲，週二出現漲多回檔，惟基本面缺貨漲價情況仍在延續，操作上或可觀察漲多回檔後，利多消息的激勵效果，指標股仍是觀察 2327 國巨。再者，2492 華新科、2472 立隆亦值得觀察。

8. 在金融股部份，近期表現相對抗跌，惟佔大盤成交比重持續低迷僅有 3.34%，類股中缺乏指標股出線，佔權值股 2881 富邦金、2882 國泰金欠缺突破性表現下，金融股持續整理機率居大，操作上僅能觀望。

9. 至於非金電，近期在台塑集團股表現亮眼下，非金電成為盤面最強勢的區塊，惟週二台股加權指數跌幅過大，非金電僅能個別族群表現，可留意短線轉強的水泥、塑化、條鋼、電機，水泥指標股 1101 台泥、1103 嘉泥；在塑化股部份，台塑集團股維持強勢整理，塑膠二線股漲勢開始跟上，指標股 1305 華夏、1312 國喬，操作上留意 1309 台達化、1310 台苯、1313 聯成；條鋼股聚焦 2015 豐興、2006 東鋼與 2038 海光；機電股 1514 亞力、1526 日馳是指標，操作上留意 2049 上銀、1590 亞德客 - KY。

