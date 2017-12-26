【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到光電族群大幅下跌影響，使得台股大跌超過百點，其中玉晶光、亞光跌幅均超過 2%，終場加權指數下跌 100.58 點，後續行情走勢可留意美股是否出現利多出盡的情形，而外資在現貨部分賣超 25.19 億，合計三大法人現貨淨賣超 63.78 億。

《國際金融市場焦點分析》

日本公布 11 月 CPI 成長 0.6% 優於預期，核心 CPI 成長 0.9% 也高於預期，雖然數值還未達央行目標，但已連續 11 個月呈現正成長，另外，日本就業市場情況良好，失業率降至 2.7%，求才求職比升至 1.56，創 1974 年以來最高水準，帶動日圓期貨週二早盤走強。美國市場週一因耶誕節休市，但人民幣期貨表現強勁，升值幅度達 258 點，在岸人民幣更大漲 300 多點。

《國際商品市場焦點分析》

週一美國因耶誕假期休市一天，今日亞洲盤中紐約輕原油期貨延續假期前多方走勢小幅走高，目前價格位在所有均線之上，但美國頁岩油產量是一重大不確定風險，後續走勢關注 EIA 每週庫存報告；美國稅改法案通過美元短線出現利多出盡現象，同時在市場預期通膨將因此被推升下，金價延續反彈走勢，今日電子盤已經站上 1280 美元關卡。

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