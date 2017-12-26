昆山限汙停產令讓金屬機殼廠冒冷汗 華孚稱未收到相關函文

台股週二 (26 日) 一度重挫逾百點，昆山市虛晃一招的限汙停產令成幫兇。金屬機殼廠因在製程中的汙染程度較高，尤其華孚 (6235) 工廠就位於昆山，是否受到衝擊備受關注。

華孚指出，該公司並未收到任何停產相關政府函文，同時在生產製造過程中，該公司均注重，也符合相關環保法規，因此預料不會受到影響。

金屬機殼龍頭大廠可成 (2474) 蘇州廠在 2011 年因遭居民投訴傳出異味的環保問題遭到停工處理，後將產能搬遷到宿遷廠因應。

昆山市政府這次一度祭出限汙停產令，雖已緊急喊卡，但相關效應擴散，金屬機殼廠的汙染問題再被放大檢視，週二除了台金屬三雄可成、鴻準 (2354)、鎧勝 - KY(5264) 出現重挫之外，二線金屬機殼廠包括華孚、濱川 (1569)、晟銘電(3013) 也倒成一片，僅近日獲得投信認養的應華 (5392) 逆勢維持紅盤。



不過，可成認為，此次事件應屬昆山市政府因應當地狀況的一項措施，不宜渲染到其他區域，且環保標準均有國家法規，加上供應鏈替品牌大廠產製的過程，也均以高於國家法規非常多的標準來處理污染的問題，如採零掩埋與潔淨能源措施，因此無環保問題。



工廠設在昆山的華孚，本週傳出供貨特斯拉 Model 3 懸浮螢幕機殼訂單之外，再取得特斯拉電動卡車懸浮螢幕機殼訂單，明年貢獻業績，帶動週一 (25 日) 該股飆上漲停，外資單日大買該股逾千張。不過，週二開高後即下殺翻黑，最低來到 21.25 元，重挫 3.8%。



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