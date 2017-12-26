印度經濟後勁強 未來可望超越中國成全球第一

摘要：英國智庫 CEBR 認為，到 2032 年，全球排名前十的經濟體中，亞洲將獨占半壁江山，義大利和加拿大將跌出前十。此外，印度經濟後勁更足，將在本世紀下半葉超越中國，成為全球第一。

中國 GDP 何時成為世界第一，21 世紀是否真的是亞洲世紀？

在英國智庫經濟與商業研究中心（Centre for Economics and Business Research, CEBR）眼中，再過十五年，全球前四大經濟體中除了美國，其餘三個都將來自亞洲：中國、印度和日本。到了本世紀下半葉，印度更將取代中國，成為全球第一大經濟體。

CEBR 在最新發布的全球經濟預測 The World Economic League Table 2017 中預測，按美元計價，中國將在 2032 年超越美國成為全球第一大經濟體。

印度的勢頭更猛，2018 年就會超越英國和法國，成為第五大經濟體，到 2027 年，印度則將超過德國和日本，成為僅次於美國和中國的第三大經濟體。CEBR 預計，在 21 世紀下半葉，印度將超越中國，成為全球第一大經濟體。

除中印之外，其他亞洲經濟體表現也非常搶眼。到 2032 年韓國將從目前的全球第 12 名上升至第 8 位，印度尼西亞也將從目前的第 16 位攀升至第 10 位。

由此，到 2032 年，全球 GDP 排名前十名的經濟體中亞洲經濟體將佔據半壁江山，分別是：中國（第一），印度（第三），日本（第四），韓國（第八）和印度尼西亞（第十）。

而目前都在前十名中的七國集團成員中，義大利和加拿大的排名將會跌出前十。

(數據來源：CEBR)

中國 GDP 在本世紀超過美國，幾乎已是經濟學界的共識，關於中國成為全球 GDP 第一的時間，人們普遍認為在 2030 年前後。

年初，PriceWaterhouse Coopers 的一項研究表明，中國將在 2030 年前超越美國，印度 GDP 則將在 2050 年前超越美國。該公司稱，在 1977 年，日本的經濟規模超過中國 63%，而在改革開放的近四十年中，中國有 8 億人脫貧。而印度從 1991 年開始的市場經濟改革，也讓數億人擺脫了貧困。

『新聞來源／華爾街見聞』