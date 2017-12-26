台灣主要報紙重要財經新聞2017年12月26日

企業獨立董事的風險高但酬勞不如外界想像的多。根據金管會資料，有高達九成獨董一年酬勞低於 200 萬元；今年上半年，上市櫃公司獨董辭任人數 53 人，若以此推估，全年可能破百，創近四年新高，顯示愈來愈多獨董想「棄船」。

2017 年進入倒數，新台幣昨（25）日以 29.968 元兌 1 美元平盤作收。匯市主管認為，近期國際金融市場因耶誕節假期交投冷淡，出口商拋匯與進口商逢低接美元多空力量互相抵銷，預料本周維持盤整格局，年底新台幣以 2 字頭作收機會高。

緯創董事長林憲銘昨（25）日首度透露，緯創成功打入由騰迅、紅杉資本等大咖投資的中國電動車大廠蔚來（Nio）供應鏈，獨家供貨蔚來車款專用的電控設備，目標 2020 年時，緯創車用相關產品營收占比要達一成。

經濟日報

昆山限汙停產令喊卡 台商鬆口氣

緯創大進擊 打入陸版特斯拉鏈

台幣封關倒數 收 2 字頭機率高

聯合報

黑色系商品期貨全面下挫 鐵合金領跌、雙焦重跌

張虔生信託規劃 申讓日月光持股

蘋果日報

獨董大逃亡 3 年半 270 人請辭

金管會：開戶應降到 18 歲

比特幣連跌 5 日 大摩：真實價格恐是零

中國時報

顧立雄：金金分離將入法

距離去年封關日的 3,790 元不遠 蘋果蒙塵 大立光拚保 4,000 元

工商時報

昆山傳下停工令 台廠忐忑

93％獨董 年薪不到 200 萬

外資動向 顧：新曆年後明朗

自由時報

不只日本想買！飛平壤僅 10 分鐘 南韓也傳要買 F-35B

獨董逃走中？ 3 年半近 300 名上市櫃獨立董事辭職

因應美升息 台銀：明年再增 1000 億元外幣存款