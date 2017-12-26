人民幣兌美元中間價26日報6.5416 升值267個基點

新浪外匯訊 12 月 26 日，人民幣兌美元中間價報 6.5416，較上一交易日中間價升值 267 點，為 9 月 13 日以來新高。

昨日在主要貨幣震盪徘徊之際，人民幣走出一波獨立行情。在岸人民幣兌美元連續拉升，漲破 6.54 關口，創逾三個月最強。人民幣日內連破 6.57、6.56、6.55、6.54 四大關口，大漲近 400 點。

分析人士表示，近期美元表現不佳，提振了結匯意願，另外，年底市場交投清淡，流動性不足可能也在一定程度上加劇了匯價波動。總的來看，2017 年人民幣恢復升值，未來預計將保持總體穩定。

12 月中旬以来，国际市场上美元指数有所回落，美联储升息及美国财税政策改革并未在外汇市场产生持续性影响，美元表现不如先前一些市场人士预期的那般强势。

交易员并指出，美国加息和税改利好落地，但并未提振美元指数，这或提振结汇意愿，进而推升人民币走势；同时，时值圣诞和元旦假期，市场交投清淡，成交量依旧在低位徘徊，双边点差也较大，流动性不足导致市场波动加剧。

外汇专家韩会师则认为，人民币近期大涨的主要动力可能来自市场对美元失望情绪的积累，境内银行客盘结售汇的小幅度顺差和前期押注人民币将因特朗普税改和美联储加息而贬值的投机者平仓助推了这种情绪在短期内的发酵。

展望 2018 年人民币汇率走势，上周闭幕的中央经济工作会议强调，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。与 2016 年年底召开的中央经济工作会议对汇率的提法相比较，去除了 “增强汇率弹性” 的说法。有分析人士表示，这在一定程度上反映出尽管 2017 年以来人民币对美元汇率稳中有升，但汇率维稳政策取向不会轻易改变。预计 2018 年针对外汇和资本流动的宏微观审慎强化监管不会明显放松，保持人民币汇率基本稳定依然是 2018 年的总体政策取向。

新聞來源：新浪財經