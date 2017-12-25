中壽副董郭瑜玲帶頭做志工 備聖誕大餐為育幼院孩子圓夢

近期幾波冷氣團接力報到，全台都低溫濕冷，但絲毫澆不熄中國人壽 (2823-TW)「愛就 GO 志工團」的熱情。耶誕節前夕在中國人壽副董事長郭瑜玲的帶領下，志工團攜手合作夥伴 - 台灣食育協會，前往芥菜種會愛心育幼院，以友善小農的蔬果為食材，為孩子準備豐盛的聖誕大餐，一圓孩子夢想，以「愛的雙公益」理念，幫助弱勢孩子圓夢、支持友善小農，同時也深化孩子們友善環境的觀念。

郭瑜玲表示，中壽長期關懷弱勢，以實際作為擴大關懷層面，將每一粒希望種子散播至社會各角落，讓每個孩子感受到溫暖與被愛。芥菜種會愛心育幼院長期照護家庭變故的弱勢孩子，對孩子們來說這裡就是家，聖誕節是家人團聚的節日，因此中壽志工們特地安排此次活動，陪伴孩子一起渡過聖誕節。

除了由擅長法式料理的主廚鄭安石為孩子們準備了拿手的法式香料烤豬排、馬其頓洋芋沙拉等豐盛的聖誕大餐，活動中安排了食安小故事及問答，還有甜點 DIY，孩子們自信的搶答，躍躍欲試地以當季水果妝點千層派，無形中也深化了他們的食安觀念。

孩子們也親手製作了聖誕卡片，感謝中壽志工的陪伴，幫助他們夢想成真，也叮嚀志工們近來天氣冷，要穿暖和點，照顧好身體，讓志工們大呼感動，現場充滿著溫馨與歡笑聲。

中壽重視永續發展，以「愛的雙公益」模式，結合扶持弱勢、友善環境及教育培力的理念，獨創多元的「趨勢公益」作為，讓力量發揮一加一大於二的綜效。郭瑜玲副董事長強調，全球暖化及氣候變遷對環境的衝擊，都會影響到每個人，因此友善環境要從每個人做起，每一次的作為匯聚起來，都能產生可觀的力量，此次活動是中壽志工團結合扶持弱勢及友善環境，透過陪伴為孩子們建立友善環境的觀念，格外有意義。