輝達新顯卡效應，明年電競商機發燒，微星、技嘉力抗比特幣重挫利空

【財訊快報／王宜弘報導】比特幣近日從近 2 萬美元高峰下滑，跌破 1.4 萬美元，短線重挫三成，週一 (25 日) 挖礦概念股華擎 (3515)、撼訊(6150) 分別重挫 4.55% 與 2.64%，不過，明年電競市場撐腰，微星 (2377) 盤中黑翻紅，最高漲幅達 1.7%，終場仍力守紅盤。華擎週一股價跌破 70 元大關，收在 69.2 元價位，跌幅 4.55% 或 3.3 元，創波段新低，盤中最低來到 67.8 元價位；撼訊終場則守在 70 元整數關卡，盤中最低曾來到 68.6 元，跌幅達 4.6%；低價的映泰 (2399) 盤中也面臨 14 元保衛戰，終場收在 14.1 元價位，下跌逾 2%。



而主要的板卡業者包括微星、技嘉 (2376) 等，週一相對抗跌。技嘉終場僅小跌 0.5 元或 0.92%，來到 53.8 元價位；微星早盤雖開平翻黑，但將近 10 點時買盤湧入翻紅，最高來到 76 元價位，上漲 1.7%，終場收在 75 元，小漲 0.3 元或 0.4%，成交量擴大到 2804 張。



三大法人週一同步買超微星與技嘉，雖僅小買微星 456 張、技嘉 363 張，但偏多操作方向不變。法人指出，比特幣漲幅已高，不論有無泡沫化危機，明年挖礦商機停看聽，然電競商機正熾，明年 3 月輝達 (nVIDIA) 可望推出 Volta 架構的新款電競顯卡，效能比上代再增 5 成，對於微星明年營運成長將貢獻強勁動能，技嘉也可望受惠，成法人新佈局標的。



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