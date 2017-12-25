〈2018投資雷達〉Q1油價上漲題材多得是？分析師看跌 還有兩大因素壓制

國際油價經歷近 1 年震盪走高後，能源戰略分析師預期，明年第 1 季，受到美國頁岩油產量增加、地緣政治風險題材鈍化，2018 的漲勢可能受阻。

Longview Economics 董事兼高級經濟學家 Harry Colvin 甚至直言，他對未來三個月的石油價格「非常看跌 」。

Colvin 認為，中東緊張情勢升級是顯而易見的，但市場在 OPEC(石油輸出國) 減產題材帶下，樂觀情緒卻持續了長達 6 個月，油價近半年來漲升 1/3，像這樣過度樂觀時，投資人需要特別小心。

連續月紐約輕原油近 5 個月來走勢。(圖：鉅亨網)

投行對油價的預估

高盛預期 OPEC 主導的延遲減產，將持續支撐 2018 年的油價；美國銀行則將布蘭特原油目標下調至每桶 62 美元、WTI 油價預估為每桶 57.50 美元

頁岩油趁油價漲增產

美國頁岩油增產同時也是明年第 1 季油價的變數，幾乎所有的美國油產商過去幾年的成長都來自於頁岩，這些石油總量占該國現有產量的近 2/3，且在油價反彈後，美國頁岩油產量更是有增無減。

Colvin 預期，在頁岩油產量增加下，石油價格很容易就回跌到每桶 50 美元，若進一步跌到每桶 45 美元，他也不會感到驚訝。

花旗能源策略師 Chris Main 也認為，儘管基本面繼續支撐市場，但他預估明年第 1 季底油價將回落至每桶 57 美元，而價格疲軟正好支持 OPEC 明年減產的承諾。

別擔心！看漲題材多得很

PVM Oil Associates 的石油分析師 Stephen Brennock 則認為，油價看漲的題材「供不應求」，第 1 季推動油價的題材主要還是地緣政治緊張。

雖然 Brennock 把伊朗和美國、沙烏地阿拉伯的關係視為值得關注的地緣政治風險，但他認為，委內瑞拉債務惡化可能阻礙 OPEC 成員國減產，這是遲早的事。