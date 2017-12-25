不是玩具 來真格的！傳蘋果研發心電圖智慧錶

知情人士透露，蘋果 (Apple Inc) (AAPL-US) 正為智慧手錶研發一款先進的心跳觀測功能，這也是蘋果想將這款時尚潮流配件推向真正的醫療設備之舉。

目前測試的版本要求使用者用另一手 (沒配戴手錶) 的手指按壓 Apple Watch 的表框，就會傳送一道微電流經過配戴者胸腔，以追蹤心臟電子訊號，並偵測所有異常現象，例如不規則的心律等，這樣的狀況會提高中風風險和心臟衰竭，根據美國疾病管制和預防中心，40 歲以上的民眾約有 1/4 此風險日益增加。

這些是診所、醫院和救護車上常見的心電圖，但上述心電圖只能觀測心臟短期活動，限制了心電圖發現受測者潛在異常的能力。另外也有一些配戴式版本，例如動態心電監測儀，但這些通常最多只能追蹤數日心臟活動。

蘋果目前的智慧手錶有一些較為基本的心率觀測功能，但蘋果試圖使用先進傳感器以預測未來的病痛，而不單單只蒐集配戴者身體的歷史數據。EKG 或 ECG 心電圖可以更容易建立配戴者心臟的健康資訊，並盡可能早期發現心臟問題。

知情人士表示，這項研發工作仍在持續中，蘋果可能還不會在下一代產品推出。蘋果發言人 Amy Bessette 拒絕回應。

加州大學舊金山分校的心臟病專家 Ethan Weiss 表示，「我可以預期配戴式 ECG 將作為偵測心律失常的機制，可以做為當前可用的輔助工具。」

蘋果公司於 11 月份宣布了一項研究計劃，將於 11 月份與史丹佛大學醫學院進行心率不整的研究。蘋果的特殊健康項目負責人 Michael O'Reilly 也是麻醉學教授。參加者下載一款使用 Apple Watch 現行的心率觀測 app，以確定潛在的異常狀況。現行系統使用 Watch 上端的 Led 和燈光感測，以追蹤心臟血流的變化。如果偵測到任何異常，配戴者就可以獲得遠距醫療服務提供商 American Well Corp 免費提供的醫生視訊諮商服務。研究蒐集來的數據將可望協助蘋果發展 AI 工具，將更容易偵測異常現象並支撐 EKG 項目。

第一代 Apple Watch 於 2015 年上市後，市場大多定位為高端時尚配件，但到了第二代、第三代問世後，蘋果手錶心率異常現象提出警訊，其焦點轉向健康和塑身。

雖然多位蘋果高層都曾強調保健產業是創新目標，但營運長 Jeff Williams 尤其對此感興趣。

他在 10 月大會上曾說「設備上運算，然後上雲端，再透過機器學習，深度學習最終達到 AI，這非常有潛力，可以改變醫療保健的呈現方式，沒有其他事情比這更重要了。」

健康產業的規模已吸引了欲尋求新成長領域的科技巨擘投入。《彭博社》數據顯示，2025 年之前，美國醫療支出將從 2016 年的 3.5 兆美元成長至 5.5 兆美元。谷歌母公司 Alphabet Inc. 也有兩個醫療保健部門，亞馬遜 (Amazon.com Inc) (AMZN-US) 也在製藥產業投入近 20 年。

外媒報導，一位年近 50 歲的美國律師 Scott Killian，本以為身體一切健康，但某晚配戴 Apple Watch 睡覺時，卻因其 app 檢測出心率異常而發出警訊叫醒 Scott Killian，app 發現他睡眠時心跳每分鐘竟然高達 120 下，於是他決定到醫院檢查以求心安。急診室儀器發現 Killian 的心跳的確過快，驗血結果發現酵素飆升，進一步確認是心臟病的預警。深入檢查後發現，他的心臟有 4 條動脈梗塞，需要馬上進行手術。Killian 慶幸有 Apple Watch 救他一命，因為他的祖父在 55 歲時死於心臟病，他表示，如果不理會警告繼續睡覺，隨時有可能在睡夢中突發心臟病死去。