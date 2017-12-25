看盤神器─49吋QLED曲面顯示器 讓你投資贏在起跑點上

台股已上萬點多時，目前的行情正是瞬息萬變，稍一不注意，股價就會由紅翻黑，獲利也由盈轉虧。投資人現在的心情可說是七上八下，深怕大半年賺的錢，會在最後階段付之一炬，全年等於做白工。

這時，掌握全球及國內大小事，就成了投資人最重要的防守動作。資深大戶在自己的看盤桌上，無不緊盯著三、四個螢幕，一會看美國彭博或是路透社提供的全 球新聞，一會又要緊盯國內金管財長們的發言，還要看著持股的股價變化，就這麼來來回回雙眼上下左右地移動著，深怕任何一個風吹草動，就錯失了最佳買點或是賣點。

不過如此的做法常讓投資人看得眼花撩亂，眼睛十分忙碌，且產生些漏接訊息之憾事：首先是同時使用三、四個螢幕，占了空間頗大，且每台螢幕的尺寸也被限制了。再者，單一螢幕無法看清楚股價長線圖，即使用了跨螢幕的設計，也會被邊框給遮蓋，長線圖易發生卡卡現象，還需左右移圖才能看得清楚。最後，多螢幕的操控上也不方便，常發生找不到游標位置，與你玩起躲貓貓的遊戲，更是煩人。

這些使用上的困擾一直無法有效的解決，終於，今年天降甘霖，三星推出了全球第一台 49” 的 32:9 超寬 QLED 曲面顯示器後，問題游刃而解。

「這簡直就是看盤神器」一位資深台股投資人陳董發出了這樣的讚嘆。

看得清楚就掌握了致勝買點

沒錯，投資大戶點出了這台 49”QLED 曲面顯示器的一大利器，就是可以看得比現有的螢幕更寬更長。陳董表示，如果採用現有的 27 吋螢幕來看股價走勢，看六日線圖大約只有 10 吋的大小，但是用 49 吋的這台看盤神器，同樣的線圖可變成放大到 30 吋，多了二倍的寬度。

這有何好處？線圖變寬三倍的尺寸，「就是讓你一次看得夠」。想像一下，你用 20 吋的螢幕看股價走勢，與一台 49 吋、32:9 的超寬螢幕看股價線圖，哪一種看得過癮。答案不必多說。重要的是，「我們不是只看過癮，更要看的精準」。如此寬的螢幕，可以把股價的均線看得清楚，可以把成交量看得仔細，更可以把即時成交價格，看得精準。這些都是作為買進或賣出的依據，「看得清楚就掌握了致勝的買點」。

圖說：Samsung 49”QLED 曲面顯示器 = 新一代看盤神器

M 頭不會看成 W 底

投資一定要做功課，這是鐵律。投資股市也有功課要做，除了看書報雜誌提供的上市櫃公司的消息，以掌握各公司的題材。也要注意公司營收財報，掌握投資股票的基本營運。另資深投資人多年來的選股經驗，加上對股價的走勢觀察，也累積了不少技術分析的能力。因此，大多數的資深股民也常研究技術分析，輔佐買進賣出的依據。

最簡單的股價線圖是頭部成形，俗稱的 M 頭，就是股價將進入修正期，趨勢向下的起跌點；反之，W 底成形，則是股價打底完成，開始反攻的起漲點。這兩種技術線圖，有時在數週內完成，慢則也在數月成形。故如何精準的看出是 M 頭，還是 W 底，則要靠更寬大的螢幕來看得清楚，才不會傻傻分不清 M 頭或 W 底。

一個螢幕抵三台

除了看得更寬，看得更清楚之外，這台 49 吋的曲面螢幕另一強處就是可當成雙螢幕，甚至三螢幕來使用。過去要用三、四個螢幕來讀取資訊，現在不用了，一個螢幕就可以多視窗，分割成二到六個顯示區域，隨你使用。

以陳姓大戶為例，可以同時在 49 吋寬的螢幕上分割出三個畫面，一個是全球資訊，一個是國內財經新聞，一個是大盤走勢，一覽無遺，無縫接軌，完全不卡卡。

如此的好處除了方便眼球快速移位之外，也可以節省螢幕電線及插座，讓你的 VIP 看盤室更整潔清爽。如此做出買賣重大決策時，頭腦更清晰。

上述諸多優點當然無法述說完這台 QLED 曲面顯示器的所有好處。如果你把它拿來看追劇或看電影，你就會發現，32:9 的畫面比，讓你有如臨場般的感受。搭配它 HDR 高畫質帶來的視覺享受，加上 1800R 完美的曲度，更貼合人眼生理曲線構造，達到零失真的視覺體驗。不說你不知，QLED 的特色之一是色彩更豐富，即使在明亮的光線下，依然清晰。另外值得一提的是，這台使用的三星 Curved VA 面板，所能呈現的黑色，是深沉的暗黑，加上面板完全不反光的設計，對於主要以黑色為背景的股市圖，長時間觀看也非常的舒適不刺眼，是這台適合近距離使用的桌上型電腦螢幕，與一般大電視最大的不同。

在遊戲玩家的眼中，這台 49 吋的曲面顯示器已被稱為「作弊機」，因為它看得範圍就是比別人多；在股海投資的股民來說，相信它更會成為一台「看盤神器」，讓你的投資「贏在起跑點上」，無往不利。