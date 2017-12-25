中國零售業大戰國時期 這邊阿里揮刀砍飛牛 那邊家樂福傳退出

中國零售業巨頭們最近動作頻頻，先是法國媒體傳出家樂福將退出中國；接著阿里巴巴 (BABA-US) 收購大潤發後將關閉大潤發飛牛網；而騰訊 (0700-HK) 投資的永輝也傳出收購紅旗連鎖股權，以積極搶攻對手地盤。

阿里揮刀砍掉飛牛網

阿里砍掉大潤發飛牛網商城，是進行收購後所動的整容瘦身第一刀，儘管飛牛網商品交易額達到 18 億人民幣，擁有 2800 萬註冊會員，其中活躍會員達 350 萬，但上線 3 年投入超過 10 億人民幣，虧損超過 4 億元。

尤其飛牛網經營的「快消品」，通常單價低，遠程配送的運費相對高，成本不符獲利模式，這種 2C 的模式難以轉虧為盈，早在今年初就轉型成立大潤發 e 路發做 B2B 業務。

阿里對飛牛網動刀，執行長張勇日前在大潤發年會上曾宣示，「新零售的列車已經開出」，阿里集團正企圖利用所有資源打造全球新零售業最高皇冠上的明珠。

傳家樂福退出中國？

就在法國媒體傳出家樂福退出中國後，家樂福不但立即予以否認，還立即公布在中國的擴張計畫，推出「Easy 家樂福」便利店、手機錢包 Carrefour Pay、家樂福網上商城一年內在中國 18 個城市上線，並加強在中部和西部省份開展新店。

從 2016 年家樂福的財報來看，儘管在台灣地區的營業額仍持續成長，但在中國大陸卻表現不佳，其中同店銷售下跌 7.6%。

尤其國際同業聯手本土同業更讓家樂福在競爭中國零售市場上備感壓力，例如：阿里巴巴入股家樂福的法國競爭對手歐尚；沃爾瑪聯手京東；騰訊投資永輝，分析師認為，在未和本土達成合作關係下，落單的家樂福確實有可能萌生退意。

永輝超市結盟紅旗連鎖

永輝超市上周五公告，將以每股 5.8 元人民幣、總價 9.47 億元人民幣購入紅旗連鎖 12% 的股權，雙方並簽訂戰略合作協議。

永輝 2017 年的展店目標是 166 家門市，主要拓展市場是四川；而紅旗連鎖已在四川省內開設 2800 家便利店、24 小時門店、中型超市、快捷店等多種業態，並擁有四座物流配送中心，雙方合作後將可在業務上形成互補。