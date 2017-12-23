紐約匯市─加泰隆尼亞選舉 獨派獲勝 歐元受到壓力

假日前，週五的清淡交易中，歐元受到壓力。在西班牙週四的投票中，獨派團體獲勝，在另一波危機的威脅下，歐元受到壓力。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲至 93.348，紐約週四尾盤報 93.305。

歐元下跌至 1.1854 美元，週四尾盤報 1.1876。週三，歐元觸及 2 週半高點 1.1901 美元。

美元報 113.38 日元，少有變動。

在週四西班牙地方議會的選舉中，加泰隆尼亞三個分離黨派贏得多數選票。此一結果如同拒絕了中央政府與西班牙總理 Mariano Rajoy。Rajoy 要求舉辦這次選舉，有意打擊分離行動，但結果不如預期。

此前，Rajoy 政府收回了在該地區的權力， 解散了其議會，並判決其領導人有罪。加泰隆尼亞主席普吉德蒙 (Carles Puigdemont) 逃往了比利時。在這次選舉中，由普吉德蒙領導的黨派獲得最多選票，Rajoy 的人民黨選票反而最少。

這次選舉結果，可能重啓該地區獨立的爭論，亦可能為西班牙引發新的動亂。

美國公布系列經濟數據，包括耐久財訂單與個人支出數據，包括聯準會 (Fed) 偏好的通貨膨脹指標，但匯市少有反應。

本週稍早，美國通過 1.5 兆美元的稅改法案後，美元便守穩。

分析師說，西班牙這次的投票是官方公投，不是非法公投，這讓情況更加困難。

經濟數據方面，美國公布 11 月耐久財訂單上升 1.3%，分析師預估為上升 2%。

11 月消費者支出上升 0.6%，個人收入上升 0.3%。分析師預估分別為上升 0.5% 與 0.4%。