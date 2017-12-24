楊偉民：中國盲目追求高增長帶來的風險可能比增加的GDP還要多

路透上海12月23日 - 中國中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民周六表示，中國已不具備高增長的客觀條件，需求結構變化、消費升級、人口減少、技術積累、金融風險、資源環境壓力等，使中國潛在增長率發生變化。若不顧客觀實際，盲目追求高增長，帶來的風險可能比增加的GDP還要多。

在談到為何要把推動高質量發展作為當前和今後一個時期經濟發展的根本要求時，新華網引述他在2017-2018中國經濟年會上指出，除了上述考慮，還因為中國社會主要矛盾已經變化，落後的社會生產已不是主要矛盾的主要方面，此時若再追求高速增長反而會加劇不平衡性。

“增長速度換擋明確為高速增長階段已經結束。推動高質量發展是當前和今後一個時期確定發展思路，制定經濟政策實施宏觀調控的根本要求，作出這一重大決策意義十分重大。”他說。

決策中國2018年主要經濟任務的中央經濟工作會議周三落下帷幕，進一步推進供給側結構型改革，致力中國經濟的提質增效是明年經濟工作的主要任務，而防範化解重大風險攻堅戰排在今後三年重點工作的首位，其中防控金融風險仍是重中之重。

中國前三季度GDP同比增長6.9%，實現全年6.5%左右的目標已無虞。國家統計局總經濟師盛來運周四表示，中國經濟不可能再像以前那樣保持高速增長，這是必然趨勢；經過這幾年調整，中國經濟新舊動能轉化較好，今年全年可以說會首次迎來年度增速的提升。

楊偉民並提到，再過三年中國全面建成小康社會，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，在全面小康階段發展的重點是解決量的不足的問題，而在現代化階段相對於量的問題，質的問題更重要，要在解決質的問題過程中來實現量的增加。

此外，從事物發展，特別是經濟發展規律來看，往往都要經歷從量變到質變的過程，實現由量變到質變，從高速增長成功轉向高質量發展的國家，才能實現現代化，才能進入高收入經濟體。

國家統計局局長寧吉喆在同一場合則表示，國家統計局將在綠色發展指標體系基礎上，抓緊研究推動高質量發展的統計指標體系。

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