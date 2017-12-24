審計署：中國地方整改違規舉債金額超250億 處置僵屍企業存困難

路透上海12月23日 - 中國審計署審計長胡澤君周六稱，對於2016年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告中涉及地方政府債務的問題，相關部門和地方已整改資金超過250億元人民幣；此外，由於涉及面廣、時間跨度大等原因，“僵屍企業”處置等問題在推進過程中還存在一定困難。

新華社引述她向全國人大常委會報告審計工作報告查出問題的整改情況時指出，四個省、兩個市和兩個縣已按規定成立政府性債務管理領導小組，對違規舉債問題，相關地方通過終止或修改協議、撤銷承諾函及提前償還等方式整改253.5億元。

對其余283.69億元違規舉債余額，相關地區與債權人進行協商，制定了整改方案。

胡澤君表示，對於部分地方政府債務增長較快、有的還違規舉債問題，財政部強化了風險評估、預警和應急處置。

具體而言，財政部積極推動落實地方政府屬地管理責任，要求嚴格遵守政府債務管理制度，提升風險防控能力，加強了地方政府債務風險警示，核查地方政府違法違規融資問題並公開曝光典型案例。財政部還進一步摸排債務風險，會同有關部門部署地方清理整改違法違規融資擔保問題。

中國財政科學研究院稍早發布報告稱，中國地方政府債務的規模增速與財政收入增速基本相當，不存在明顯的債務壓力失衡情況，但在債務償還壓力上，省級和縣級政府債務償還壓力上升明顯；此外，地方財政經濟運行中的風險在快速變形，且日趨覆雜化。

處置“僵屍企業”方面，胡澤君指出，從整改情況看，還有少部分問題沒有得到全面糾正，原因比較覆雜。其中，有些問題屬於歷史遺留問題，涉及面廣，整改工作面臨一些困難。比如，對企業“三供一業”分離移交、“僵屍企業”和特困企業處置問題，相關企業正在加大推進力度，但由於涉及職工安置、資產處置等問題，推進還存在一定困難。

有些則涉及體制機制問題，涉及改革中長期目標，需要通過不斷深化改革逐步解決。比如，對於部分預算收支在三本預算中的歸屬不夠明確、安排不夠合理的問題，涉及政府預算體系建設的最終目標，財政部等部門正在研究修訂預算法實施條例，進一步深化預算管理制度改革，改進和完善現有預算管理模式。

還有個別問題涉及部門間溝通協調，需要一定時間履行必要程序。胡澤君表示，對尚未整改到位的問題，相關地方、部門和單位對進一步整改已經作出了安排和承諾。

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