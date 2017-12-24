體育總局：積極應對東京奧運會挑戰 加快發展體育產業

據體育總局網站24日消息，全國體育局長會議12月23日在京召開。國家體育總局局長茍仲文出席會議並作工作報告。

茍仲文強調，要全力做好2018年重點工作。要廣泛開展全民健身活動，構建新時代群眾體育工作新格局：開展“三級聯創”活動，形成全民健身工作齊抓共管的新格局；大力建設“六個身邊”工程，夯實全民健身基層基礎工作；推動“體育+”和“+體育”，動員社會力量開展全民健身活動；實施科技助力全民健身計劃，提高全民健身科學化水平；完善全民健身激勵機制，調動廣大人民群眾參與全民健身的積極性。

積極應對東京奧運會的挑戰：打造一流的體育運動隊伍；推動國家隊備戰改革；持續推進奧運項目協會實體化改革；以強烈的政治責任感和使命感做好反興奮劑工作。做好北京冬奧會籌辦工作：全力做好平昌冬奧會備戰和參賽工作；全力籌辦好北京冬奧會、冬殘奧會；普及群眾性冰雪運動。全面加強青少年體育工作，夯實體育發展基礎：實施青少年體育拔尖人才工程和青少年體育教練培養工程，構建青少年後備人才培養新格局；實施青少年體育技能普及工程和青少年體育俱樂部工程，構建青少年社會體育新格局；實施U系列青少年體育賽事工程，構建青少年賽事新格局。加快發展體育產業，提高發展質量和效益：以體育產業規劃為引領，加快發展運動項目產業；大力發展“體育+”和“+體育”；強化體育產業政策保障。大力發展體育文化；實施體育扶貧工程；積極促進“一帶一路”國際體育合作；深化體育體制機制改革。

來源：證券時報APP

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