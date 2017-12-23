發改委調整2018光伏上網電價政策 分析師：保障光伏發電合理收益

12月22日，國家發改委發布了關於2018年光伏發電項目價格政策的通知，並表示，為落實《能源發展戰略行動計劃（2014-2020）》關於新能源標桿上網電價逐步退坡的要求，合理引導新能源投資，促進光伏發電產業健康有序發展，決定調整2018年光伏發電標桿上網電價政策。

通知規定，2018年1月1日之後投運的光伏電站，一類、二類、三類資源區標桿電價分別降低為每千瓦時0.55元、0.65元和0.75元，比2017年電價每千瓦時均下調0.1元。自2019年起，納入財政補貼年度規模管理的光伏發電項目全部按投運時間執行對應的標桿電價。

另外，2018年1月1日之後投運的分布式光伏發電，屬於“自發自用、余電上網”模式的，全電量補貼標準降低為每千瓦時0.37元，比現行補貼標準每千瓦時下調0.05元。對於采用“全額上網”模式的分布式光伏發電項目按所在資源區光伏電站價格執行。

通知還提到，分布式光伏發電項目自用電量免收隨電價征收的各類政府性基金及附加、系統備用容量費和其他相關並網服務費。

華創證券電新分析師王秀強向記者表示，此次電價下調幅度少於行業預期，市場此前預期地面電站下調幅度高於0.1元/千瓦時，分布式光伏下調幅度為0.07元-0.1元/千瓦時。

通知指出，為更好地保障貧困戶收益，保持村級光伏扶貧電站（0.5兆瓦及以下）標桿電價、戶用分布式光伏扶貧項目度電補貼標準不降低。即村級光伏扶貧電站一類、二類、三類資源區標桿電價分別為每千瓦時0.65元、0.75元和0.85元，戶用分布式光伏扶貧項目度電補貼標準為0.42元。

發改委表示，我國光伏產業發展迅速，成本快速下降。調整後的標桿上網電價，能夠繼續保障光伏發電項目獲得合理收益，保障新能源項目投資吸引力，促進光伏全產業鏈持續健康發展。

王秀強告訴記者，基於2018年光伏行業技術進步、上遊矽料擴產能，預計組件成本下降幅度在15%-20%，電價下調幅度低於上遊成本下調幅度，地面電站、分布式光伏電站運營商仍有高額投資回報。在價格調整之前，分布式光伏內部收益率在13%左右，戶用光伏收益率在15%左右。

市場化價格的形成也是下一步需要關註的重點，通知指出，鼓勵地方按國家有關規定開展光伏發電就近消納配電價格改革和市場化招標定價試點，逐步完善通過市場發現價格的機制。

談到對明年光伏市場的整體看法，王秀強認為，在2018年630搶裝、光伏扶貧、光伏成本下降、技術進步、電力市場化改革進程加速下，預計2018年光伏新增裝機延續2017年趨勢，新增裝機容量有望超過50GW。

證券時報記者 劉燦邦

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