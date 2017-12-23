安東油田(03337-HK)7.35億人民幣全購油田服務商DMCC

安東油田服務(03337-HK)公布，公司，海外子公司的控股公司安東國際、公司間接全資附屬公司Anton Oilfield Services DMCC與惠博普(002554-CN)的全資附屬子公司惠華就集團以7.35億元(人民幣.下同)為對價，向惠華購買DMCC之40%發行股本一事達成協議。

交易對價中，約4.5億元以現金支付，餘下2.85億元將以發行3.34億股代價股份支付，佔該公司經擴大後股本約11.16%，每股發行價1.014元，較昨日收市價0.84元有溢價約20.71%。交易完成後，DMCC將成為其全資附屬公司。DMCC主要於伊拉克提供油田服務。

公司與惠博普均為油田技術服務供應商，雙方在伊拉克的合作執行效果良好，在該市場已建立了牢固、互信的戰略合作關係，且已將合作進一步拓展到伊拉克以外的多個一帶一路市場。當前，全球油氣行業回暖，公司業務全面復蘇，並已於11月完成美元債券的再融資，伊拉克業務以及其他一帶一路新興市場將會迎來更大的發展。

雙方決定優化合作結構，通過此次交易，公司將會收回伊拉克業務40%股權，保持對DMCC的完全控制。同時，通過向惠博普發行股份，進一步促進雙方在更深層面的全球性戰略合作。

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