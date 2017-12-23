藍帆醫療(002382-CN)擬58.95億併購心臟支架制造商柏盛國際

藍帆醫療(002382-CN)22日晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式向藍帆投資等17名交易對方購買其合計持有的CBCH II 62.61%股份，並擬通過發行股份的方式向北京中信購買其所持有的CBCH V 100%股份。本次交易完成後，公司將直接持有CBCH II 62.61%股份，並將通過CBCH V間接持有CBCH II 30.76%股份，直接和間接合計持有CBCH II 93.37%股份。CBCH II通過持股公司CBCH I持有柏盛國際100%股份，柏盛國際及其下屬子公司為本次交易標的資產的業務運營實體，是全球知名的心臟支架制造商，專註於心臟支架及介入性心臟手術相關器械產品的研發、生產和銷售。公司為本次交易標的資產合計支付的股份和現金對價為589,527.34萬元。同時，公司擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過190,000.00萬元，募集資金凈額扣除中介機構費用及相關稅費後，將全部用於支付本次交易現金對價。

中國證券網訊：記者 駱民

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