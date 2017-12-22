【港股解碼】昔日國産奶粉老大，如今爲防ST賣22套房産

變賣房産

“榮耀早已不在，輝煌何時再來？”這句話應該是貝因美（002570-CN）內心的真實獨白。據尼爾森調研數據顯示，2010年，貝因美嬰幼兒配方奶粉的市場占有率高達10.8%，位居國內同行第一位，國産奶粉老大的名頭實至名歸。但時過境遷，此時的貝因美，從公司最新季度報看，已連續兩年虧損，爲防止今年仍虧損帶上ST的帽子，開始賣房産。

2017年10月27日晚間，公司發布關于出售部分房産的公告，公告顯示，爲盤活公司資産，改善資産結構，提高資産運營效率，公司將出售位于杭州、上海等地的房産，建築面積合計2926.34平方米。根據公司財政部門初步測算，7套房産出售評估總價合計8351萬元，預計産生收益2300萬元，若公司錄得年度虧損，則不需繳納企業所得稅，預計收益3000萬元。

2017年12月21日，公司以同樣的理由出售位于杭州、重慶、成都、武漢、深圳、廣州、北京等地的22套房産，建築面積合計3398.47平方米。根據公司的財政部分初步測算，本次房産出售評估總價合計1.04億，占公司2016年經審計淨資産28.83億元的3.6%，預計産生收益約3560萬，若公司年度虧損，預計産生的收益爲4740萬元。

在貝因美2017年的第三季度報中，業績預測部分表述了對于ST的看法。公司預計2017年淨虧損3.5億到5億之間，但此預測區間不包含資産處置等非經營性損益事項，公司已啓動閑置非經營資産處置計劃，並努力爭取産業政策扶持，力爭減虧實現盈虧平衡避免ST。

圖：整理于公司公告

走向衰落的四年

人生在世，最怕“英雄遲暮，美人白頭”，一代國産奶粉巨頭爲避免ST而變賣家産，讓人稍有心酸。那麽，貝因美又是如何走上這條路的呢？

還得從2014年說起，2014年是配方奶粉行業變革深化的一年，貝因美進行了業務轉型和流程再造的改變，致使重點産品嬰幼兒配方奶粉銷量下降。爲了保持公司在嬰幼兒配方乳粉行業的領先地位，公司加大了市場開拓和産品服務方面的費用，且下調了主要産品出廠價，三大原因使得公司在2014年業績大幅下滑。

圖：整理于公司2014年度報告

2015年，配方奶粉行業變革進入深水區，在海淘、跨界電商、價格戰的不斷衝擊下，公司競爭壓力變大，雖在管理體系、戰略合作、服務共享平台、全球産業鏈上取得一定成績，但在市場變革的巨大浪花下“嬌柔無力”。2015年公司營收同比下滑10.2%，扣非淨利潤同比下滑30.68%，雖然淨利潤同比增長50.45%，但這其中包含了當年的政府補助1.24億元。

圖：整理于2015年年度報告

相比于前兩年的行業變革，2016年對于貝因美來說，是黑色的。違法犯罪分子通過收購廉價乳粉、包裝變形的乳粉加工罐裝冒牌貝因美奶粉曝光，假奶粉事件讓消費者有所恐慌，再加上在奶粉注冊制新政的影響衝擊下，沒有了政府補助的遮羞布，業績“赤裸裸”公布于衆。2016年，貝因美業績直接暴跌，營收同比大幅下滑39.02%，歸母淨利潤由盈轉虧至虧損7.8億元。

圖：整理于2016年年報

2017年屬于奶粉注冊制新政的過渡期，行業秩序持續混亂，公司面臨著激烈的市場競爭環境，渠道商業審慎觀望，上半年業績淨利潤同比再次大幅下滑。從第三季度報告看，業績有所提升，第三季營收同比增長53.83%，虧損也錄得大幅度的收窄。至于從前三季度看，營收同比上漲9.67%，虧損有所收窄，但仍然錄得3.83億元淨虧損。

圖：整理于2017年第三季度報

只爲贏得兩年寶貴喘息時機？

也就是說，在2017年的最後一個季度，貝因美要彌補上3.83億元的虧損才不會戴上ST的帽子，爲了遠離這頂帽子，除了賣房産，公司早在9月初停牌欲出售重大資産，即貝因美（安達）奶業有限公司100%股權，及控股子公司吉林貝因美乳業有限公司通過下屬全資子公司敦化市利健生態農牧業有限公司所擁有的牧業相關動産設備，貝因美（安達）奶業有限公司的全部股東權益評估爲1.84億元，牧業相關動産設備評估58.46萬元，合計1.85億元。但目前此項交易仍在董事會的審議中，並未成交。

可見，貝因美在避免ST的道路上，付出的代價是巨大的。除了業績，股價也是公司頭疼的一部分，雖然總經理增持10萬股，控股股東貝因美集團有限公司自2017年5月3日至2017年11月3日以均價13.7元/每股增持1022.53萬股，公司高管鮑晨女士以均價10.3元增持5.8萬股，副總經理11月8日以10.01元的均價增持5.5萬股，但公司股價依舊呈陰跌態勢，12月21日跌至6.98元，創下股價曆史第二新低。

圖：整理于wind資訊

無論從業績還是股價，貝因美爲穩住局勢付出了大代價，雖然有可能在今年實現扭虧爲盈避免ST，以此贏得兩年寶貴的喘息時機，但業績的改變才是一切翻盤的根本，變賣家産治標不治本，若兩年內業績未有起色，今天所經曆的痛苦，將重頭來過。

■ 作者：楊世宏

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