【香港地產】中原：新界鄉村屋宇買賣合約預料2017年買賣金額將創歷史次高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2017年首十一個月的新界鄉村屋宇二手買賣合約登記錄得1,840宗，總值78.46億元，較2016年全年的1,585宗及60.55億元，分別上升16.1%及29.6%。相信2017年全年金額即將升穿2010年81.24億元的水平，預料將創歷史次高，僅低於1997年的106.12億元高位。

按月方面，2017年11月份新界鄉村屋宇二手買賣合約登記錄得206宗，總值9.16億元，較10月的150宗及6.71億元，分別上升37.3%及36.5%。數字是自2017年5月的222宗及9.58億元之後，創六個月新高。村屋交投明顯向上，反映10月期間二手市道暢旺，帶動村屋登記量重上逾二百宗水平。

若以金額分類，2017年11月份價值四百萬元以上的新界二手村屋買賣升幅最多，錄116宗，按月上升54.7%。價值二百至三百萬元的買賣錄23宗，按月上升43.8%。價值三百至四百萬元及二百萬元或以下的買賣，分別錄52宗及15宗，按月上升15.6%及7.1%。

在新界區五個傳統村屋林立區份(包括大埔、元朗、西貢、屯門及沙田)，2017年11月份合共錄得170宗，較10月的127宗上升33.9%。當中，元朗區錄63宗村屋買賣登記居首，大埔區以57宗居次，而西貢區錄27宗，排名第三位。

在五個分區中，2017年11月份屯門區的二手村屋買賣宗數升幅最顯著，錄18宗及7,238.8萬元，按月急升1.6倍及1.3倍。其次是大埔區，錄57宗及2.76億元，按月上升67.6%及83.8%。西貢區及元朗區的買賣，宗數分別錄27宗及63宗，按月上升42.1%及5.0%；金額分別錄1.33億元及2.66億元，按月上升28.6%及9.4%。沙田區的買賣錄5宗及3,673.7萬元，宗數按月下跌28.6%，金額按月上升13.7%。

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