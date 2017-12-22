【港股解碼】蒙牛牽手國際足聯FIFA “世界杯”這塊蛋糕有多甜？

2017年已接近尾聲，距離2018年俄羅斯世界杯的日子越來越近。在球迷們翹首以盼的日子裏，一家企業抓住了機遇乘上快車。12月20日，蒙牛乳業（02319-HK）與國際足聯FIFA在北京聯合宣布：蒙牛乳業正式成爲2018年世界杯全球官方贊助商。

盡管蒙牛不是第一家與國際足聯牽手的中國企業，但確是第一家與國際足聯合作的中國乳企。對于成爲國際足聯世界杯全球贊助商的蒙牛集團來說，不僅是得到FIFA對蒙牛品牌與質量的肯定，更是標志著企業面向世界的重要一步。

世界杯全球足球盛宴，吸睛“爆棚”？

想要擠進世界杯展露“頭角”的企業自然是不少，但是世界杯這塊蛋糕的誘惑究竟有多大？就拿2010年南非世界杯來說，來自河北保底的英利能源控股有限公司獲得贊助權，是中國第一家走進世界杯的企業，而在2014年的巴西世界杯，再次獲得贊助權，然而連續兩屆，在距離巴西世界杯3年間年業績累積巨虧80億的背景下，一個不被國人熟知的企業，願意斥“巨資”咬牙贊助，可想而知，世界杯的魅力有多大。

世界杯是受世界觀衆關注人數最多的賽事之一，其影響力不同凡響，企業能在世界杯獲得贊助權利，對于打響在世界範圍內的品牌知名度具有重大意義，對未來企業的商務談判及國際市場的搶占具有積極作用。

蒙牛聯手FIFA，挖掘“新大陸”

據公開消息，蒙牛品牌旗下四大産品將會在俄羅斯的11個城市及12個場館中亮相，並且産品被授予了“國際足聯世界杯官方飲用酸奶”、“國際足聯世界杯官方預制冰淇淋”和“國際足聯世界杯大中華區官方牛奶”、“國際足聯世界杯大中華區官方奶粉”的稱號，這也標志著中國乳産品向歐洲市場邁出的第一步。

在品牌引導消費的今天，蒙牛聯手世界杯對品牌的宣傳作用不容小觑，這場全球足球盛宴，吸引著球迷和觀衆的眼球。雖然沒有明確的數據統計，但其影響力確可猜想。對于依靠銷量的蒙牛來說，打開品牌國際化大門，也就意味著打開了通往國際的銷量渠道。而乳企的國際化乃是行業趨勢所向，中國乳業國際化進程日益明朗，乳企走出國門、融入世界市場是大勢所趨。那麽如何提升品牌影響力與市場競爭力來面對不斷變化的市場環境所帶來的挑戰呢？

打造世界級中國品牌

根據蒙牛乳業中期報告，在荷蘭合作銀行發布的2017“全球乳業20強”榜單中，蒙牛連續9年入榜，而在2017年蒙牛首次進入全球前十。可見，蒙牛在成爲國際大牌的路上越走越遠，但蒙牛的野心怎能安逸于當下。

在爭得世界杯贊助權後，蒙牛對國際化布局還有哪些舉措？蒙牛在期內持續推進國際化研發與牧場管控。與丹麥乳品集團Arla Foods展開戰略合作，借助其技術及人才支持，以實現全産業層面對接國際標准。其中與Arla Foods合作的中丹乳品技術合作中心正准備引進丹麥全方面牧場技術及管理理念，爲蒙牛奶源建設提供有效支持，並期望借助圖書發布與宣傳，來進一步提高消費者對品牌形象的認可。

蒙牛對産品的創新與研發十分重視，一直以高端化、更營養、更美味的産品滿足不同消費人群，在著力整合優勢資源基礎之上，借助國際領先技術及資源，目標打造世界級的中國品牌。

■ 作者｜王潤萍

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