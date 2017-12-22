優於預期 英國第3季GDP上修至1.7%

英國統計局週五 (22 日) 公布最新經濟成長數據，第 3 季經濟成長率 (GDP 年增率) 為 1.7%；與上季相比，增加了 0.4%，略高於預期。

數據也顯示，服務業在第 3 季提供經濟成長有力支撐，且製造業表現也相當積極，顯示上個月英國央行升息後，經濟情勢一直保持穩定。

英國第 3 季經濟成長率 1.7% (圖取自彭博)

彭博經濟學家預計本季度經濟將增長 0.4%。但英國央行沒有理由繼續緊縮。

BE 公司的 Dan Hanson 說：「升息的可能應該會在 2018 年以後，但是升幅不會太快，畢竟薪資成長依舊遲緩。」「總體通膨回落，再加上成本壓力不大，明年英國央行應該會繼續觀望。」

《彭博社》調查顯示，2017 年失去動力的經濟全年可能增長 1.5%，2018 年將增長 1.4%，都遠遠落後於美國和歐元區。

經濟成長的數據同時也凸顯了英國面臨的雙重壓力，這兩者都與英國脫歐有關。

由於經通膨調整後的可支配收入較上年同期僅增長 0.2%，而通膨因離開歐盟後的英鎊貶值而上漲。消費支出攀升 1%，這是 5 年半以來最低水準。

國家統計局還表示，家庭支出已經連續 4 季入不敷出，這是 1987 年以來首見。

與此同時，與歐盟以外的其他國家相比，企業仍然不願支出。商業投資年增 1.7%，是 1 年多來最糟糕的數字。

國際貨幣基金（IMF）預計英國明年經濟將會放緩，敦促英國政府盡快與歐盟達成脫歐協議。

經常帳赤字在截至 9 月的三個月內收窄，這可能會緩解對國際收支持續性的擔憂。

同期家庭儲蓄低於收入，但是儲率率為 5.2%，這表明英國人有足夠的儲蓄來維持消費，而不用再欠債。

第 3 季對進出口的修正意味著淨貿易對本季經濟影響為中性。以前一直認為它是個阻力。