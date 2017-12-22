博彩公司 GVC Holdings砸40億英鎊收購同業Ladbrokes Coral

博彩公司 GVC Holdings Plc (GVC-UK) 以 40 億英鎊 (54 億美元) ，收購同業 Ladbrokes Coral Group Plc (LAD-UK)，盼能藉此擴大線上投注業務規模。

兩家公司週五分別發表聲明表示，投資人可由 Ladbrokes 每股獲得 207.2 便士，比周四的收盤價格高出 19%。 Ladbrokes 股價週五上漲走高，而 GVC 跌幅一度高達 2.8%。

Ladbrokes Coral 股價

GVC 擁有包括 Partypoker 和 Sportingbet 在內的線上賭博平台，若再合併博彩公司 Ladbrokes Coral，可以激發此領域的更多合併。Ladbrokes Coral 設立於英國的傳統投注店正逐漸衰落，合併後將可接觸更多數位博弈遊戲業務，而 GVC 則可為其線上平台上的更多潛在客戶提供服務。

Davy 分析師 David Jennings 和 Joseph Quinn 認為：「就戰略而言合併是正確的決定。」

GVC 表示，預計到 2021 年該交易每年將節省至少 1 億英鎊的成本。

GVC 提供 164.40 便士的現金和股票，再加上最多每股 42.80 便士的附加支付。根據公司聲明，這項附帶權利的股票價值將取決於監管機構對英國電子投注站的審查結果而定。因為這麼做這可能因透過機器處理大幅度降低賭注，從而降低店主的收入。

兩者合併的消息去年就已傳開，雙方在 12 月 7 日宣布進行深入談判。