時尚混搭精湛作　雙綠學園質感宅

【文 / 住展雜誌】

遇見中路特區的大器建築，流洩美學協調的時尚質感，坐擁雙公園與雙學區地段，在繁忙工作場域中重回林蔭步調，讓實用的居家機能成為您的心靈後盾，帶領生活走向巔峰精彩的人生....

中悅建設向來在業界內擁有好口碑，重視建築品質。這次推出的「中路學府公園」建案，是近期幾個案子中，少數坪數較小的個案，臨近雙公園、雙學區的精選地段，加上中路重劃區發展的潛力，吸引不少換購族注意，也讓設計團隊針對此客群作規劃。

桃園中路特區占地 104 公頃，鄰近桃園行政園區，縫合桃園市區缺口，擁有副都心般的氣勢，加上緊鄰國道 2 號機場聯絡道，交通機能便捷。相較一般區域，重劃區提供了良好的規劃與豐富的公共設施，中路學府公園即在向陽公園對面，且鄰近風禾公園、文山國小、中興國中以及園林大道，雙公園與雙學園的地點，宜居宜家。

時尚混搭風格 流瀉協調質感

「中悅學府公園」的 A3 樣品屋約有 80 坪，雖是中悅近期建案中坪數較小的案子，但以中悅的理念來說，為滿足客層的需求，在住宅設計上能多元考慮全家每一份子，從中精選出最合適宜的規劃與設計，期望透過設計創造最大尺度的空間。

因此，風動設計團隊規劃時，著重思考以創造空間坪效的設計來爭取生活的便利性，並讓每位家人都擁有足夠的專屬空間，提供最舒適實用的居家環境，讓生活質感再向上爬一階。

設計團隊採用了時尚混搭的設計風格，不管甚麼年齡層都能喜愛這些高質感素材。一進門，毛料地毯、皮革躺椅與布料沙發互相搭配，混出了高質感的舒適客廳，壁面有石材、皮革壁紙，也有木質收納櫃，其它空間也多用不同建材混搭而成，但這些建材卻相當和諧，在視覺上自然流洩出協調的質感。

大器格局 堅持純粹步調

生活的目的不再展現華麗燦爛的瞬間，努力在社會上爭取成就，私下的居家時光可回歸到純粹的步調，設計團隊將最貼近生活的硬體空間，作為成功背後溫暖的推手，融入軟性的素材，強化房內的沉穩大器，並以純粹生活為考量，打造實用的空間。

視線拉到提供家人重要相聚時光的餐廳，一眼望見大餐桌的設計，提供家人或親友共享彼此情緒與歡笑的一方園地；設計師在廚房與餐廳之間作了整屏的玻璃自動門，有效阻擋廚房油煙並劃分不同使用空間，同時，透過玻璃門面帶來的通透感，讓居家生活沒有虛浮隔閡，展現清爽真實的美感，實用的機能設計，也讓智慧與質感加分。

在大坪數的空間中，設計者採取流明天花板的設計，讓燈具內嵌在天花板中，不僅增加空間亮度，也讓光源更具層次，設計師也強調，在一般生活中，投射軌道燈雖受好評卻不實用，多數居住者即便有裝設投射燈，但在日常生活中卻鮮少使用，而本案的流明燈光設計才是實用性高的好選擇。

洗去辛勞的沉澱時光

「中悅學府公園」在空間格局上規劃了三大房，坪效配比上也有別於一般建案偏重主臥的規畫，不僅建材選用到視覺色系，都讓兩次臥也享有不分軒輊之感，尤其超耐磨的建材，提升了地板耐磨度，減少經年累月產生的刮痕，讓地板能保有較長的青春壽命。

而更衣間也採用整齊的木質橡紋，並嵌入黃色長燈管，溫潤了空間的時尚色系，璧面掛上特別制作大小不一的九宮井櫃與吊架，讓收納更有條不紊。夜晚到來，在清透簡潔的衛浴空間中洗滌一身僕僕塵埃後，進入沉穩色系營造的臥室，默默沉澱心靈，讓紓壓的氛圍好夢入眠，療癒你的夜。

本案在平實的格局中，細膩堆砌人性化的素材，以家庭氛圍的創意，作為業主訴求的重心，讓屋主有家的後盾，成為打拼的推手、沉澱心靈的堡壘、全方面的依靠。

設計檔案

案例名稱：中悅學府公園 A3 樣品屋

房屋座落：桃園市中路特區

坪數大小：80 坪

空間格局：三房

主要建材：杜邦石系統廚具、三口電子爐、TOTO 智慧型馬桶、皮革、拋光石英磚、木材。

設計公司：風動設計有限公司

設計師：何三泰

接待中心電話：03-3566677

接待中心地址：桃園市桃園區大興西路三段、吉祥路口

本文摘自 2017 年 12 月 5 日出刊之《住展雜誌》429 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「跟低利說再見？ 房市將步入後彭淮南時代」、「減碳節能新趨勢 屋頂太陽能種電」、「第 25 屆中華建築金石獎」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 429 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》