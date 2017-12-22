第25屆中華建築金石獎 光輝1/4世紀 以台灣品牌出發向國際發聲！

【文 / 住展雜誌】

有建築界奧斯卡之稱的第 25 屆中華建築金石獎於十一月十三日晚上七時，假中油大樓國光會議廳舉行盛大的頒獎典禮，金石獎主任委員由立法院民進黨團總召立法委員柯建銘擔任，現場頒獎嘉賓冠蓋雲集，行政院長賴清德親臨勉勵及鼓舞房地產界之士氣，其餘包括行政院公共工程委員會主任委員吳宏謀、內政部長葉俊榮、行政院秘書長卓榮泰、立法院秘書長林志嘉、台北市議員許淑華等各級長官，皆出席頒獎致詞，足見中華建築金石獎於建築業界之影響力。

金字招牌 締造標竿

中華建築金石獎跨越 1/4 世紀的年頭，作為台灣歷史最悠久且最具指摽性、同時是唯一跨足海峽兩岸並匯聚國際作品的建築專業獎項活動，今年以「和諧建築，城市新生」為主題，金石獎主任委員柯建銘表示，透過金石獎的表揚，讓好的建築作品反映在改善國人的居住品質，同時期盼在推廣金石獎的過程中，鼓勵業界「專於本業、精於本質、念於本善、美於本心」，並樹立美學標竿，導引城市向善為目標；同時期許建設開發的同時，也能重視城鄉風貌的保存並以文化底蘊深化在鄉鎮裡的建築美學，讓各地城鄉特色成為台灣最美的風景。

今年特別由住展雜誌擔任協辦單位，與中華教科文創新發展協會一同於台北寒舍艾美酒店舉辦「中華建築金石獎跨界創新國際論壇」，席間邀請到房產趨勢專家莊孟翰教授針對全球化房產趨勢進行剖析；台北市政府都更處方定安處長以台北市都市更新的現況與未來發表議題；同時今年更跨足泰國，邀請到曼谷產品開發系列最多元及海外市場開發最犀利之兩大品牌企業 Ananda 及 Origin 參與，以自身企業之發展策略進行演說；而在城市開發建設之餘，鄉鎮建築空間美學開始從民間興起一股復興運動熱潮，特別邀請鄉創指標人物、小鎮文創創辦人何培鈞將南投竹山竹青庭人文空間之改造經驗進行發表，期以從城市建設到鄉鎮空間美學，以保留城鄉風貌之文化底蘊，開啟城鄉創生的全新美好生活價值。

立足台灣 放眼國際

中華建築金石獎以台灣品牌出發，從華人建築專業獎項今年特別配合政府南向政策的導引，將品牌活動觸角延伸至泰國曼谷，在曼谷舉辦金石獎品牌高峰會：台灣駐泰代表童振源大使也蒞臨現場支持，並邀請曼谷市值與股價最高的兩家代表性企業「Ananda」及「Origin」來台共同競逐獎項進行觀摩交流，成為第 25 屆金石獎版圖延伸之里程碑。

今年金石獎依照優良施工品質、優良規劃設計、優良公共建設及國際組得獎項目共計 46 件。得獎區域囊括全台北中南東，甚至離島金門皆來共襄盛舉。不僅強調從規劃設計就考量永續的概念，並結合創新工法，提升效率，增加安全性，同時也將更多節能環保的應用表現在作品裡，而公共建設逐年深化「以人為本」的精神，卓越超群成果有目共睹。

中華建築金石獎以品牌思維，引領建築產業向上提升，亦希望透過嚴謹的評選過程、開放的溝通平台，結合產官學各界菁英，以專業為導向，成為消費者的購屋指標，整體不論在消費面或是產業面，都能得到實質的提升，未來會更趨向公益面與產業資源連結方向而努力。第 25 屆中華建築金石獎得獎名單與相關活動訊息，請至金石獎活動網站 www.gstone.com.tw 或於臉書粉絲團搜尋「中華建築金石獎」加入粉絲，皆可不定期獲得金石獎消息最新動態。

本文摘自 2017 年 12 月 5 日出刊之《住展雜誌》429 期專題報導單元，同期內容除本文外，並有「跟低利說再見？ 房市將步入後彭淮南時代」、「減碳節能新趨勢 屋頂太陽能種電」、「第 25 屆中華建築金石獎」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 429 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》