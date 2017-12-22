【異動股】晨訊科技(02000-HK)逾7億售芯訊通無線 股價拉升8%

晨訊科技(02000-HK)公布，公司、公司間接全資附屬公司Simcom International、深圳日海(002313-CN)及芯通電子與芯訊通無線訂立買賣協議，深圳日海擬以5.18億元人民幣向Simcom International購買芯訊通無線的100%股本權益。而晨訊科技有條件同意促使於交割前向芯訊通無線轉讓知識產權資產(即上海希姆通及上海晨興所擁有的若干專利及由上海希姆通擁有的三項商標)，代價為9000萬元人民幣。即總代價6.08億元人民幣(約7.174億港元)。

估計集團將可自買賣協議項下擬進行之交易錄得4.182億人民幣(4.935億港元)之未經審核除稅前收益淨額，有關金額乃經參考應付集團之代價之所得款項總額。

晨訊科技今早以0.43元開出，曾高見0.435元，現報0.42元，升7.7%。成交1015.4萬股，涉資431萬元。

此外，根據供應合約，芯通電子及深圳日海將委任瀋陽晨訊為製造無線通訊模塊採購零件及物料，以及瀋陽晨訊(或集團其他成員公司)為芯通電子製造無線通訊模塊，並向其出售，合約期由供應合同生效日期起計為期三年。

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