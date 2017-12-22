紐約匯市─未在意系列經濟數據 評估稅改法案影響 美元進行整理

美元週四未在意系列經濟數據，價位少有變動。投資人評估週三通過的稅改法案的影響。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數小幅下跌至 93.305，紐約週三尾盤報 93.357。

美元報 113.47 日元，週三尾盤報 113.39。

歐元下滑至 1.1865 美元，週三尾盤報 1.1873。週三，歐元觸及二週半高點 1.1901 美元，而後回檔。

國會於週三通過了 1.5 兆美元的稅改法案，將調降公司稅，美元大致持穩。該法案只等川普總統簽署。

日本央行決議維持貨幣政策不變，一如預期，美元兌日元獲得部份支撑。週四，投資人注意力集中在經濟數據，耶誕節與新年假日前，預期交易轉淡。

加泰隆尼亞民眾投票選舉新的地方議會，歐元交易可能熱絡。這次選舉中，支持獨立的黨派可能獲勝，但民調顯示，該集團贏得的席次可能低於 2015 年選舉。最終，許多人認為投票並無法解決該地區分離的問題。

這次的選舉起因於 10 月公投。在這次公投中，此一富裕地區宣布脫離西班牙獨立。中央政府隨後介入，實施直接管理，驅逐其領導人，並宣布進行新的選舉。

分析師說，在這次選舉中，若支持獨立黨派的席次增加，歐元可能走低。

日本央行今日決議維持政策不變。經濟成長良好，但通貨膨脹依舊偏低。日元小幅疲弱。

經濟數據方面，費城 Fed 公布 12 月製造業指數上升至 26.2，預估為下降至 21.8。11 月為 22.7。

美國第三季國內生產毛額 (GDP) 由成長 3.3% 下修至成長 3.2%。

12 月 16 日結束的一週，美國初次申請失業金人數增加 2 萬人至 24.5 萬人。