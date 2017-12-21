飆漲太離譜 比特幣現金才掛牌4分鐘就喊停 Coinbase要查內線交易

全球最大虛擬貨幣平台之一的 Coinbase，在比特幣現金一掛牌交易就出現異常暴漲，一下子衝高到 9500 美元，比其他交易所價格還要多出 2 倍，迫使該交易所立即暫停所有交易。

Coinbase 在比特幣現金 8 月 1 日自比特幣分叉衍生而出後，即表達大力支持比特幣現金的態度，並在美東時間周二下午 7 點左右通知客戶，當日晚間比特幣現金將可以在該公司交易平台買賣比特幣現金。

比特幣現金在 Coinbase 交易平台掛牌交易前 24 小時，就已先在其他虛擬貨幣交易平台大漲，《CoinMarketCap》的比特幣現金從 1850 美元漲到 4000 美元；在 Coinbase 宣布交易掛牌後，比特幣現金瞬間再漲 20%，異常飆漲的情形備受市場懷疑。

在 Coinbase 掛牌後，比特幣現金暴漲幅度更加驚人，竟然一下子就衝高到 9500 美元，比其他交易所價格還要多出 2 倍，掛牌後才交易 4 分多鐘，就被 Coinbase 硬生生喊停。

《華爾街日報》報導，Coinbase 幾小時後宣布，將調查比特幣現金暴漲是否和內線交易有關，懷疑可能有投資人事先得知 Coinbase 將比特幣掛牌交易之事並提前布局。

Coinbase 表示，將調查公司是否有任何僱員、承包商或他們的朋友和家人，在該平台宣布推出比特幣現金交易的消息宣佈前就已經獲悉，進而提前交易牟利。

台北時間 21 日早上，Coinbase 重啟比特幣現金的交易，飆漲狂熱退燒，來到 3690 美元，與 Coinmarketcap 網站報價 3947 美元、下跌 9.06% 相當。