褓母專屬保單來了 自家或到府褓母都要強制投保 保費480元起跳

金管會今 (21) 日正式核准國內首張褓母專屬保單，配合衛福部的政策，不管是在自家或到府的褓母，都要強制投保，最低年繳保費 480 元起跳。目前送件審核的有新光產險和兆豐產險，保單也已經核准。

依據保單規劃內容，最「基本款」的保額，是每一人 50 萬元、每一事故 100 萬元，全年最高賠償 200 萬元，年繳總保費是 480 元。若範圍擴及「戶外」，例如保母推小孩去公園玩，可以加保「戶外」，保費則提高到 720 元。

依照托育人數不同，可以投保的保額更高，若以每一人最高保額 500 萬、每一事故 2000 萬、全年最高賠償金額 4000 萬來說，年繳保費約 2410 元。

保險局表示，保險局已經審核通過「托育人員專業責任保險」與「托育人員專業責任保險戶外活動責任附加條款」，主要是承保「居家式托育人員」，也就是俗稱的褓母，不管是在家帶孩子或到孩子家中，都在保障範圍內。

保險局解釋，褓母若因過失等行為使托育的孩子受到體傷、死亡，依法應由褓母負賠償責任，而受賠償請求時，可啟動這張保單，移轉褓母執行職務的風險。

但保險局強調，若是褓母故意行為、虐待、強迫引誘非法行為，故意導致保險事故發生，還有被保險人 (保母) 本身精神狀況所導致的情況，以上這些狀況都是除外條款，不給予理賠。