〈國發會年終記者會〉將擔任千里眼角色 明年有3大重點工作

國發會主委陳美伶今 (21) 日在年終記者會指出，國發會要擔任「千里眼」的角色，要有前瞻視野，明年的重點工作主要有 3 項，分別是應用數據資料的整合與分享，提升台灣數位經濟，另外，透過地方創生計畫，為首都減壓，開啟人口移動契機，同時要整合智慧城市成果，均衡非直轄市智慧城鄉建設。

陳美伶表示，未來經濟發展必須應用數據資料整合與分享，誰掌握有完整數據，就有更多機會發展或是更有競爭能力，台灣有非常多資料庫，要如何運用，透過數位方式來運用，充分利用或是分享才是所需要的。

她強調，數位時代最重要要素之一就是數據資料，各種資料庫所擁有的數據，透過雲端運算、IOT 物聯網、大數據分析等大量創新應用，才能提供更好的決策與新的商業模式。

陳美伶說，為促進數據資料流通及妥適應用，除應兼顧網路資訊安全及個人資料保護，也應該讓數據資料可以活用與分享，才能創造新的商機與新的運用；整合分享提供商機，這是台灣的利基。

另外，在台灣人口問題上，北部城鄉太集中，陳美伶表示，台灣面積沒那麼大，可以做區域均衡，注入地方活水，讓首都減壓，透過地方創生計畫注入活水，促進區域均衡發展，並運用國發基金協助年輕人在地創業，結合「地、產、人」，利用「創意、創新、創業」，用宏觀角度進行國土整體規劃，加強軟硬體整合，讓在地加值晉升國際化。

她強調，要尋找地方獨特的 DNA，建立各鄉鎮區的產品品牌化，打造新產業，創造新生活型態與新經濟模式，只有在地才有國際，所以應該尋找地方獨特的 DNA，大家都不一樣才可達到人口移動的契機，讓首都減壓，北部往南部移，西部往東部移，均衡移動。

陳美伶指出，因應台灣人口結構變化，開啟人口移動契機，不僅可吸引外來人口、國際人口，也可從血緣、地緣及結緣的要素，讓地方經濟、文化、觀光有新的生命。

陳美伶表示，台灣各城市在智慧城市的應用方案已受到國際肯定，今年有桃園市、嘉義市、台南市、金門縣等 4 城市，入圍 10 月公布的國際智慧城市論壇 2018 全球前 21 大智慧城市 (ICF 2018 smart 21)，國發會 8 月應美國商務部邀請，與六都及澎湖縣共同組團赴美參加 2017 全球城市團隊挑戰 (GCTC)，展出水情系統、智慧停車等解決方案。

但是，他強調，各直轄市推動內容有很多重複且未整合，非直轄市縣市在智慧城鄉的推動上也有落差，陳美伶說，國發會有義務協助各縣市做跨域的整合、全國性的併聯，促成智慧國家目標的達成。