〈國發會年終記者會〉引進高階白領人才來台 農曆年前啟動

國發會主委陳美伶今 (21) 日在年終記者會中指出，今年最值得肯定同仁的努力，有兩個法案的通過，分別是前瞻基礎建設特別條例、及外國專業人才延攬及僱用法，外國專業人才延攬及僱用法預計農曆年前可以正式實施，迎接第一個取得就業金卡的高階人才。

陳美伶表示，今年 7 月 5 日立院三讀通過前瞻基礎建設特別條例及第一期特別預算，8 月 31 日第一期特別預算 1070.7 億元三讀通過，法案通過後國發會的角色將轉化成考核監督，後續工作要比研擬法案還艱辛，因為要管控整個進度，未來的執行力則是展現效益的關鍵因素，閾發會將扮演嚴格管控進度的角色。

她指出，立法院在 10 月 31 日三讀通過外國專業人才延攬及僱用法，是本會期第一個完成立法的法律，不但對企業缺人才注入活水，更讓台灣成為國際人才最佳的交流場域，相關子法陸續完成中，預計農曆年前可以正式實施。

另外，在解決企業五缺問題部分，自 9 月 27 日啟動加速投資台灣專案會議，已召開 6 次會議，討論 15 項議題，排除企業投資障礙，以增強投資動能，帶動經濟發展。

她強調，國發會也加速推動財經法規鬆綁，排除各項投資及影響台灣競爭力的問題，截至 12 月 19 日止，已有 62 項法規鬆綁成果，10 月 18 日已建置「新創法規調適平台」，協助新創業者釐清法規適用疑義，加速投資及創業，目前已接獲 12 項申請案，釐清包括設備共享平台營運模式適用法規疑義、外國新創事業辦理 OBU 開戶事宜等 6 項議題。