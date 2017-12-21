【統一投信】指數區間震盪 個股表現

時序即將邁入 2018 年，各界關注焦點在於美國新任聯準會 (FED) 主席提名人鮑威爾 (Jerome Powell) 對貨幣政策規劃及想法，統一龍馬基金經理人錢素惠表示，依日前鮑威爾出席參院聽證會談話可知，貨幣政策預料將延續葉倫的溫和偏鴿步調，另外對於金融監管未來也有望採取開放立場。由於 12/13FED 會後聲明顯示預期 2018 年將升息三次，且新一年度的升息時點預計落在 3 月召開的利率會議上，若按此趨勢發展且結果符合市場預期，可以預測美元將不再保有強勢地位，估計美元指數會維持區間震盪走勢。

除 FED 貨幣政策，美國稅改法案推動亦為市場另一關注議題，目前來看參、眾兩院協調的稅改版本可望在年底前通過並交由總統川普簽署。此次稅改案中除了各界所熟知的企業稅率將降至 21%、個人所得最高稅率訂為 37% 以外，公司最低稅負制 (AMT) 的 20% 稅率亦一併廢除，使得原本對科技股較不利的稅改議案，其稅改結果對科技產業反而轉為正向發展，有助減緩資金流向金融、電信相關類股的壓力，因此預期美股將保持強勢整理格局。

展望後市，錢素惠認為，只要美股未出現大幅回檔疑慮及風險，預期台股加權指數有機會在 10,300~10,700 點區間震盪整理，短期盤勢以中小型股表現為主。再加上逐步進入財報發布空窗期，故 12 月營收表現佳且法說會上看好 2018 年營運展望之企業，股價仍有上漲空間。

操作策略選股不選市，2018 年產業方向上首選伺服器、網路傳輸、高速運算相關的第五代行動通訊技術 (5G)；同時鎖定具漲價題材的被動元件、受惠市場需求上升與汽車智能化的汽車電子，以及技術具競爭優勢且產品滲透率持續攀升的 3D 感測相關類股。

警語：

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。