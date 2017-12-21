有事嗎？禁止研究釀瘟疫的「致命病毒」禁令 美竟撤了

美國政府周二 (19 日) 撤銷一項 2014 年的禁止研究「致命病毒」臨時禁制令，並發佈新病毒研究政策，今後達到要求的研究機構，將可以研究一些有機會造成大型瘟疫的病毒，例如 SARS、中東呼吸道綜合症 (MERS)、伊波拉 (Ebola Syndrome) 和流感等。

香港《文匯報》綜合外電消息，「致命病毒」臨時禁制令源於 2011 年，荷蘭和威斯康星州研究人員宣佈成功進行實驗，提高 H5N1 禽流感病毒在鼬類動物的傳染性，研究成果可用於製作人與人傳播的模型。

消息傳出後引發外界猛烈批評，擔心這類「功能增強型」(Gain of function) 研究會構成公共安全危機，甚至引發瘟疫。華府於是在 2014 年 10 月頒下臨時禁令。

臨時禁制令解除後，研究機構只要達到要求便可以開展「功能增強型」研究，要求包括研究潛在得益必須與潛在風險成正比、須證明沒有其他風險更低的研究方法，以及實驗須由獨立專家委員會審核。

美國國家衛生研究院院長科林斯 (Francis Collins) 形容新政策「激進」，但強調只有少數研究機構可以達到要求，而這類研究有助科學家深入了解病毒如何變異和製作疫苗。

新政策亦允許研究人員向衛生及公共服務部申請研究資助。

科學界對政策意見不一，羅格斯大學分子生物學和生物武器專家埃布賴特 (Richard H. Ebright) 認為，應該規定研究潛在得益多於風險。

約翰霍普金斯衛生安全中心主席英格爾比指出，政策框架未列明如何評估研究的風險和利益，可能引發爭議。

紐約石溪大學校長兼生物安全專家斯坦利則認為，致命病毒其實一直會自然產生，研究可令人類早先一步研製療法。