台灣AI大神　如何推42歲微軟成功轉型？

作者：陳一姍 攝影：天下資料

曾經跟台灣一樣，錯失網路、手機、社群媒體發展良機的微軟，十多年來，是如何順利轉型、跟上 AI 的勢頭？一步一步，台灣人在當中又扮演什麼樣的角色？

「說來慚愧，這是我第一次踏進台灣微軟辦公室，」理著平頭、短袖 T 恤加牛仔褲、總是一身輕便的微軟全球資深副總裁、人工智慧及研究事業部首席技術長、人工智慧核心團隊負責人古卓倫，中學便離開台灣，11 月 6 日踏入微軟信義計劃區的辦公室時，第一句話這麼說。

與他一起出現在台灣全體員工大會的，是微軟人工智慧及研究事業部智慧輸入領域總經理郭昱廷，另一位在西雅圖總部的台灣人。他們兩人各自在微軟今年改組成立的新部門——人工智慧研究事業部（AI&R）主掌業務，成為公司轉型的重中之重。如今，這個新部門有 8000 人。

在台灣，微軟人儼然是台灣發展 AI 的代言人。今年回台，有如傳教士一般，不斷幫台灣打 AI 強心針的 PTT 創辦人杜奕瑾，前一份工作是微軟語音助理「Cortana」的亞太區產品研發總監。

鄉民口中的「PTT 之父」、「創世神」杜奕瑾，前一份工作是微軟語音助理「Cortana」的亞太區產品研發總監。（王建棟攝）

轉型，一直是微軟的難題。與英特爾一起架構的 Wintel 王國，主導個人電腦世紀近 40 年，卻錯過了網路、手機，甚至社群媒體風風火火的 20 年。眼見 Google、蘋果、臉書、亞馬遜壯大，2013 年微軟曾併購諾基亞，試圖搭上手機的末班車，結果兩年損失了 76 億美元，最後以出售、裁員收場。

它的境遇，跟台灣有些相似。台灣產業錯過了網路、行動兩波大潮，如今陷入年輕人才流失、投資不振的泥淖中。跟台灣不同的是，從股價來看，微軟被視為重新搭上雲端、AI 的嶄新列車，如今市值重回全球第 3 的地位。

10 年前全球市值前 10 大的企業，如今只剩微軟留在榜上，其餘多是中美網路公司。

一艘落後的大船，如何重新追趕？華人又在追趕過程中，扮演什麼樣的角色？而微軟的回歸，能給同在個人電腦時期建構的台灣電子業，什麼樣的啟示？

轉型起點：搜尋引擎、資料打底

包括台灣人在內，華人在微軟人工智慧事業扮演要角，要從十年前，前微軟執行長鮑曼（Steve Ballmer）開啟的搜尋引擎 Bing 說起。

現任微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在新書《刷新未來》（Hit Refresh）中回憶，2008 年，個人電腦出貨已開始停滯，蘋果與 Google 的移動式裝置銷量不斷攀升，Google 搜尋引擎與廣告收入獨霸。鮑曼與比爾蓋茲認為，微軟必須建立 Windows 作業系統與 Office 軟體以外的競爭力，否則這些崛起的新勢力未來勢必會侵犯到微軟的核心事業。當時，一樣位在西雅圖的亞馬遜，已開始賣起雲端服務。微軟的股價早已開始下跌。

鮑曼決定自建搜尋引擎。2007 年，他成立網路搜尋工程團隊，調動納德拉擔任部門主管。「這有可能是你在微軟的最後一個案子，如果失敗了，不會有降落傘，你可能就跟著一起陣亡了，」納德拉回憶起那時鮑曼的話，「迄今，我無法確認，他當時說那話是玩笑，或是直白的警告。」

來源：《天下雜誌》 638 期

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