【撰文／蔡明彰】

進入 2018 年肯定是選股風格轉換的關鍵時刻。

股價會說話提前表態，在 2017 年倒數的兩個月內代表成長股的蘋概三巨頭台積電 (2 3 3 0)、大立光 (3008)、鴻海 (2317) 股價下修。初步多數人會認為漲多回檔很正常，根本不要大驚小怪。

iPhone 廉價版

是這樣嗎？或三巨頭的急跌暗示 2018 年成長減緩的警訊？2018 年蘋果新機還有創新亮點？或只是三款新機都是延續 2017 年的 iP h o n eX 規格，卻在加大尺寸到 6.5 吋，或售價調降攻中階手機市場上打轉。一旦推廉價版的 iPhoneX 則台廠供應鏈受惠不多但受害居多。廉價版當然不會用 OLED 面板，回到傳統 LCD 面板，但受惠是日本 JDI 或南韓 LGD，我們的友達、群創吃不到商機。有可能玻璃機殼改回金屬機殼，可成 (2474)、鎧勝 - KY(5264) 會受惠，但可成同時又有 iPhoneX 玻璃機殼的金屬框架訂單，那邊增加這邊減少，整體來說未必利多。倒是鎧勝雖首度打入 iP h o ne 供應鏈，但只提供側邊按鍵而非機殼。2017 年前 3 季 EPS 僅 4.04 元，全年估 6.2 元較去年 8.25 元年減 25％，因而股價今年來漲不到 3 成，算是蘋概股績效中後段班。不過該公司 9 月公告投入 25 億元資本支出，11 月董事會又通過最新資本支出 178 億元，及 1 億股與 93 億元現金增資，用來擴建產能及採購設備。於是法人圈盛傳在富爸爸和碩 (4938) 撐腰下，鎧勝爭取成為 iP h o ne 機殼的供應商，這個情況如同和碩加入 iPhone 代工組裝分食鴻海訂單相同。

股王落難

可是 i P h o n eX 廉價版若明年上市，廣大的蘋果供應鏈就得接受蘋果的砍價，恐砍 20～30％跑不掉。我注意不是只有台股的蘋概股，香港掛牌的大陸蘋概股藍思、瑞聲、舜宇、立訊等近來也是殺聲隆隆，原本今年股價大漲 3.7 倍的舜宇光學，漲幅更勝台股手機鏡頭的大立光，可是近來從最高 152 元港幣跌到 99 元，波段重挫逾 3 成，技術面已符合熊市。舜宇 11 月手機鏡頭出貨不如預期，市場解讀明年成長趨緩。許多人都問我大立光從 6075 元急跌到 4185 元，大跌逾 30％，是否可以買？我認為明年狀況有重大變化，2016 年大立光股價大漲 67％，漲幅這麼大預告 2017 年 EPS 成長不變，2017 年原本股價最大漲幅 60％，現在縮小到 20％以下，漲幅快速收斂應是預警 2018 年 EPS 成長放緩，所以現在最好策略是停看聽。

大立光底部在哪裡？

我說一個本益比的心法。以前大立光獨家供應 i P h o ne 手機鏡頭，享有 40 倍本益比，後來玉晶光 (3406)、舜宇加入，大立光雖 EPS 每年成長但合理本益比降為 30 倍。最近已再下修至 21 倍，若未來夏普旗下的康達智又打入 iPhone 後置鏡頭供應商，試問大立光本益比是否守不住 20 倍？2017 年 EP S 估 200 元，21 倍本益比是 4200 元，目前大立光守在這個價位。假設 2018 年 EPS 成長到 220 元，但競爭者紛紛加入 iPhone 鏡頭供應商，合理本益比變成與台積電相同的 17 倍，則股價變成 3740 元。由此看出即便 EPS 成長但只要本益比下修，股價不漲反跌! 我估算在 2018 年 Q1 iPhone 淡季之前，大立光將下探 18 倍本益比，底部來到 3600 元。二線競頭玉晶光 (3406) 合理本益比遭比價下修，以 2017 年 EPS 最樂觀估 10 元的 25 倍計算，明年 Q1 低點下探 250 元。亞光 (3019) 即便有混合 (玻璃加塑膠) 競頭的領先優勢，2017 年 EPS 估 3 元、2018 年成長到 4.5 元，給予 20 倍本益比也要在明年初回測 90 元支撐。現階段不論蘋果、非蘋，甚至今年當紅的車載鏡頭股票，皆遭逢漲多但明年需求恐不如預期的本益比、股價大修正。全球車載鏡頭市占率 3 成第一名的舜宇股價都難逃漲多回檔，更何況台廠二線鏡頭廠商連車載產品都尚未大舉出貨。

穩懋 v.s IET

當產業淡季來臨不可怕，最怕是只有話題但缺乏獲利基本面，此刻潮水退去就是股價災難來了。

蘋果秉持多元供應穩定貨源及有效降低成本，每個零組件至少二家供應商。今年 iPhoneX 最大賣點的 3D 感測晶片也是如此，明年 VCSEL 市場肯定越大因而在原先 Lumentum 外加入第二供應商 Finisar 很合理，作為 Lumentum 代工的穩懋 (3105) 今年股價狂漲 3 倍，以最高 340 元得預估 EPS 10 元本益比高達 34 倍。

來源：《萬寶週刊》 1260 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》