大地-KY：大陸二孩受惠股

【撰文／陳子榕】

中國大陸全面開放二孩政策，中國國家衛生和計畫生育委員會預估生育高峰一年可超過 2000 萬個新生兒。二胎化政策刺激童裝市場規模擴大，2011 年至 2016 年合併營收年複合成長率達 19.41％，預估 2020 年，將達到人民幣 84.87 億元的規模。

在開放「二胎」政策，並且健全相關的配套政策後，在未來 5～10 年內，大陸將會形成新一波的嬰兒潮。市場預期，未來每年將增加超過 100 萬個新生兒。二胎化也將帶動多數產業實際受惠。二胎政策的開放，將帶動母嬰消費產品的需求成長，催生嬰幼兒奶粉、兒童醫藥、紙尿褲、兒童玩具、教輔領域的商機，相關產業將受惠。

台灣國內的幼教、補教業紛紛進軍大陸市場，為搶得大陸開放二胎化政策下的商機，中國市場潛在大餅高達 1600 億人民幣，且目前大陸家庭孩童人數少，家長相當願意投資在子女身上，具消費潛力。

大地 - KY(8437) 為中國連鎖幼教顧問服務業，第二季毛利率創高，EPS 2.56 元，優於法人預期。以大地 - KY 上半年的營運結構，幼兒園顧問服務占比重為 62％、幼教產品占比重 20％、資訊軟體 (教學以及管理軟體) 占比重 18％。

大地 - KY 因 100％的收入來自於中國，故收入以人民幣為主，雖蒙受匯損的影響，但因客戶數增加則減緩了人民幣貶值的衝擊，全年營收仍有 2 成的成長，獲利也將有約 25％的成長。

來源：《萬寶週刊》 1260 期

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