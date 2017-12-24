法人鎖定作帳的被動元件

【撰文／王榮旭】

蘋果 iphone 新機銷售恐怕真的不樂觀，iphone 鏡頭供應商大立光 (3008) 從 6075 元跌到 4000 元出頭，幾乎跌回今年元月起漲點，蘋果另一鏡頭供應大廠舜宇光學 (02382.HK) 也從 152 港元大跌 2 成失守 100 港元，鴻海 (2317) 從 122.5 元也跌到 93 元附近，公佈 11 月營收創新高只漲一天，本週又破底，剩台積電 (2330) 力守半年線，但持股比重達 79％的外資上月大賣 9.4 萬張，這個月又續賣 8.2 萬張，難保半年線不會破，蘋果三王走弱，似乎也提前在反應明年 Q1 淡季狀況，電子股僅少數能打敗淡季魔咒，如法人持續大買的被動元件。

MLCC 三雄逆勢大漲

股價會說話，Q4 以來國巨 (2327) 漲 6 成、華新科 (2492) 漲近 5 成、禾伸堂 (3026) 更是大漲 7 成，本週 MLCC 三雄同創波段新高，同期台積電小漲 4.8％、鴻海跌 12.5％、大立光跌近 2 成，是甚麼樣的利多能讓被動元件如此強勢？

智慧手機功能進階對 MLCC 用量是兩位數在增加，車用電子對 MLCC 消耗量更多，台傳統汽車消耗 MLCC 約 3000 顆，加上 ADAS 消耗量提升一倍，電動車需求量更是傳統汽車的 4 倍達 1.2 萬顆，車規 MLCC 主力供應商是日廠，目前高階訂單缺口達 2 成，台廠接手一般中低容 MLCC 市場，新產能集中在利基型產品且明年底才會開出，缺貨潮持續到明年，所以龍頭股國巨 MLCC 庫存已低於 30 天，跌破警戒水位，明年 Q1 供應依舊吃緊，淡季不淡，資金自然往被動元件，統計三大法人 12 月以來大買 MLCC 三雄之外，還買超 MLCC 上游材料廠信昌電 (6173) 及通路商日電貿 (3090) 值得留意。

法人買超信昌電及日電貿

MLCC 的材料結構主要分為介電瓷粉及電極金屬，介電瓷粉全球供應商不多，美商 Ferro(FOE) 獨佔晶片電容用介電瓷粉市場，今年以來股價大漲近 8 成，而信昌電為國內唯一 MLCC 上游材料供應商，主要供應集團母公司華新科及大陸廠商，今年前 3 季 EPS 1.41 元超越去年全年，10～11 月累計營收 5.49 億元年增超過 2 成，Q4 營收有機會超越上季，業績亮眼，但過去 3 個月來壓在 40 元。

來源：《萬寶週刊》 1260 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》