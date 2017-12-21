主流媒體不死 知識付費強化體驗

文╱林佩萱

主持／樂淘集團執行長 郭至楨

與談／飛馬旅聯席董事長暨創始人、飛馬資本創始執行合夥人 楊振宇

新加坡報業控股副執行長 陳康威

美的專業主義創始人 李蕾

現代人習慣於透過網路，免費取得海量資訊，但這樣的觀念正在突變。網紅、社群、自媒體等現象，正掀起全新的媒體知識革命！

遠見高峰會專題論壇「新媒體 從免費到付費之路」，討論新知識傳播時代下，崛起中的媒體型態。

樂淘集團執行長郭至楨直指，網路收費這條路很難走，但幫讀者找到有價值的內容，將是切入點。

飛馬旅聯席董事長楊振宇，被譽為中國最成功的天使投資人之一。他主張，內容依然重要，只是換個方式呈現。關鍵是知道讀者是誰、他們要什麼。

1999 年加入新加坡行政服務的陳康威，現任新加坡報業控股副執行長。他指出，傳統媒體遭遇瓶頸，但新媒體也未必然等於成功。媒體不能只是抱怨消費者不埋單，更應該去思考如何借重網絡優點跟消費者互動，了解他們到底願意為了什麼掏錢。

2016 年創辦微信公眾號「美的專業主義」的李蕾，曾任陝西電視台、中央電視台節目主持人。從傳統媒體成功轉型至新媒體經營者，她主張，人會為知識產生的價值付費，可能是一個問題的解決方案、情感價值，以及體驗價值。

以下為論壇精采摘要：

郭至楨：深耕資料新聞溫度 找出媒體人的價值

不管傳統媒體或新媒體人都能體會，從免費到付費這條路有多難走。在人工智慧浪潮下，做媒體工作者要有四種能力，一是具備深度訪談、二是攝影紀實、三是社會人脈、四是資料新聞的思惟能力。

在大數據時代下，資料新聞變得異常重要，儼然媒體顯學。早在 2001 年，紐約時報、華盛頓郵報就有設資料記者，利用大量新聞資料彙整分析，重新變成具有價值、可讀性的新報導。

這是在幫人工智慧鋪路嗎？但還是有人工智慧做不到的事。資料的重新分析，是透過媒體工作者重新詮釋，投入智慧和思惟判斷，讓過往事實變成新發展、有生命、有溫度的內容，這就有價值了。

現在網路免費的東西多到不知道怎麼看，甚至多到不知道它的真假。免費的東西人人想要，但如果是破碎、片段、難以閱讀，甚至隱藏高度資訊風險，這還是你要閱讀的嗎？

你我都是閱聽大眾，如果不想做一群只是被人工智慧餵養新聞的閱聽人，就必須正視知識有價。

「知識有價」風潮目前在中國一片紅火，有許多自媒體、知識社群平台。但就是可行的商業模式了嗎？能成為媒體轉型的出口嗎？尚未能定論。

楊振宇：隨時學習、專做小眾 闖出一片天

過去十幾年傳統媒體人的焦慮分為兩種人，一種至今還在焦慮，一種選擇接受挑戰做嘗試。

新媒體蓬勃發展有兩個原因，一是過去網路大量的垃圾訊息浪費我們太多時間。二是新媒體取代傳統媒體作用，尤其培訓、學習、傳統出版的功能，讓現代讀者透過移動互聯網可以隨時隨地學習。

大陸的成功例子，例如我投資的「一條」，他的創始人原先也是傳統媒體總編輯。原先是針對白領生活方式的媒體，改為專門做每天一條短視頻，內容還是生活方式，第一個月粉絲數量超過 100 萬，不到一年就有 1000 萬，現在有 2000 多萬名粉絲。他實際上還是做內容，只是換一種方式呈現。

獲利除了廣告，也做電商。電商在大陸非常激烈，除了京東、阿里巴巴，其他電商生存艱難。但他知道背後讀者是誰、要什麼，今年開始做電商，現在每月銷售近一億人民幣，毛利率保持三成。他不找大眾商品，專找他的讀者喜愛的小眾產品。

方便大家運用碎片化時間學習，也變成新媒體的內容，像是教理財。也跑出許多過去沒有的課程，像是聲優課。

陳康威：培養消費習慣 付費閱讀優質內容

網路付費的這座利潤山，在大陸逐漸看到曙光，已有人願意為優質內容付費，但對新加坡傳媒而言，還在山谷下，在找上山的路。困境一是新加坡市場小，人口 400、500 萬。第二，新加坡的網上付費、小額支付系統發展落後於大陸。小額支付催生新商業模式形成，以前從沒想過有人可以從房間直播就能賺錢。

我們集團中有四成是數位訂戶，是付費來看內容。但單純數位訂戶、沒有訂紙本的不到 5％。我們的互聯網粉絲，早報一個月獨立訪戶有 700、800 萬，海峽英文報紙可能有 800 到 1000 萬，遠遠超過新加坡人口，但他們都是看免費的內容。一旦收費，這些數字可能全部消失。

新加坡年輕人都覺得網路上的東西不應該付費。他們願意花 7000 元台幣去買五月天演唱會門票，但不會花 300 元台幣訂一年的聯合早報。不能說我精神上支持媒體數位化，卻不願行動支持。天下沒有白吃的午餐，也沒有白費可得的好內容。

新加坡最近有幾家純數位網站陸續倒閉，例如中間立場，堅持不做軟文、商業和電商，過去一個月有 6 萬粉絲看內容。當開始收費，每月只有 200 位捐款，一個月籌不到 6 萬台幣，做不下去倒閉。陸續還有其他兩、三家，剩下的也開始做軟文和電商。

要說媒體人自己的心態不能老是怪是讀者和受眾。媒體要去想如何跟網路經濟的消費者互動，了解他們要的內容是什麼。我喜歡講主流媒體，而不是傳統媒體。主流媒體是永遠不會死的，社會還是需要主流媒體。

我家是三代同堂，父親 86 歲，我和太太是 40 多歲，小女兒 15 歲。得讓我父親那一代的讀者數位化，讓年輕小朋友知道網路上很多是假的，從小培養尊重知識產權。老人家怕失智、年輕人不要變笨，還是需要知識以及可以閱讀的好內容。

李蕾：聯結核心能力 找出知識背後的價值

媒體的優勢就是平台。你所在的平台就是你的海拔和看到的世界。我的同業曾講過一句話，每天帶隻土狗登上 CCTV，一個月後牠就成為中華名犬。

然而，時代不同了。傳統的媒體大船不像以前那麼華麗、堅固和無堅不催。它所能影響的可能是我媽那代。我家電視機已經 13 個月沒打開過。感受到那股過氣感，我想還能做什麼抵抗，便決定辭職。

2016 年離開上海很大的傳媒集團，開了自己的公司、美的專業主義。以前在電視台覺得自己挺好的，但辭職後天天在家想怎麼賺錢。我以前根本不知道誰在付我的工資。我必須知道背後的個體。

一位閨密說我聲音挺好聽的，我才發現居然有人願意學聲音。這兩天一直研究台灣人聲調特色是慢跟低。看過紅樓夢劉姥姥和賈母就知道，愈有權威和安全感的人，說話速度愈慢，因為他不擔心別人不聽他講話。聲音是身分的代表，是教養的體現。

剛開始每月我在上海開 30 人的小課班，上課一整天，有學生從外地飛來上課。後來運用網路開課；之後楊振宇先生投資。我說不要做聲音課，這不能賺錢，覺得應該做醫美，結果當然很失敗。2017 年 4 月又開始做線上聲音課，現在有 6、7 萬學員訂閱這課，雖不是大數字，但我看到可能性。

我的心得，第一是找到核心能力去跟這時代連結。第二是知識不值得付費，但大家會為知識產生的價值付費。價值是什麼？一是解決方案，二是情感價值，五月天演唱會門票就是滿足你的情感價值。第三是體驗價值。

做為媒體人，我認為變化不是不能接受的事。從前在電視台工作，公司門口有間報亭，當時賣最好的報紙就是《南方周末》，晚一天就買不到了，報亭的人都特別幫我留一份。現在報亭已經不見了。

很多東西在我們眼前誕生、又消失。所有新鮮的、有生命力、能指向未來的，都是有能力幹掉過去的自己。

感受到媒體變革不應覺得遺憾，因為媒體本就應該跑在時代前面，起碼應該多跑半步吧。所有變化都是努力結果，現在不知道好壞，別急著判斷，先跟著往前走。

來源：《遠見 2017 趨勢特刊》

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