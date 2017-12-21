漲什麼人們就搜尋什麼 比特幣、科技股都是今年財經熱搜字

今年是怎樣的財經年？如果由 Google 財經大事的熱門搜尋來看，人們關心的有比特幣、泡沫、科技股，以及習近平的權力鞏固。

據《彭博》報導，由關鍵字排名顯示，雖然西班牙公投，在性質上很類似去年的英國脫歐，但由搜尋量來看，加泰隆尼亞的危機和英國脫歐難以相提並論。

股市相關

全球用戶對股市的興趣在 2017 年明顯提升，人們習於用「股票」或「股市」，再加上一些字詞進行搜尋，如「昂貴」、「便宜」和「是否該買？」等字眼。與大宗商品或債券等資產相比，股市今年要受矚目得多。這也不難理解，今年全球股市一直在破紀錄，同時間對泡沫及波動性的搜尋也增加，說明人們對此的擔憂也多了。

比特幣

比特幣無疑是當前的熱門話題，今年，比特幣價格上漲了大約 1600%，很多人想利用搜索判斷何時該買進。另外，也有一些人更為謹慎，將比特幣與「泡沫」組合搜尋的關鍵詞，首度排進前 25 名。

更少的房市泡沫

人們對多倫多房產依舊擔心，這個城市加上泡沫的組合關鍵詞，在熱搜的前 25 名，但整體上看，大城市房產泡沫，在搜索量上已有減少。而多倫多也在政府努力打房下，房價已見下挫。

習近平

中國共產黨每 5 年召開一次全國代表大會，相比與 2012 年和 2007 年，今年的搜索量超過前兩次會議的峰值，人們似更加關心習近平將如何改組中國領導階層。

公投反應

英國退歐全年都是大新聞，不過比去年已有所下滑，今年的獨立公投，10 月的加泰隆尼亞公投，帶來的影響顯然不屬同一層級，除了 10 月小升之後，很快又回復寂靜。

科技魔力

如果談論 2017 年的股市，肯定離不開科技股浪潮，尤其是 FAANG－Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet。他們今年平均大約上漲 50%，遠高於標普 500 指數全年漲幅 (20%)。同時，人們也擔心他們是否及何時崩盤，在 6 月及 11 月科技股大跌期間，「FAANG」和「科技股」的搜索熱度急升，與此相關的熱門搜索，還有 FAANG 及 ETF。

主動基金不吃香

與過去相比，人們今年更偏好被動管理、指數跟蹤型基金，反倒主動管理型基金被冷落。這個趨勢，與 2004 年正好相反，當時，主動投資的搜索興趣完勝被動投資。摩根士丹利認為，在此前提下，到 2019 年，主動管理型基金經理的收入可能會下降 30%。

印度發生了什麼？

去年印度一紙廢鈔令，讓今年經濟相對陷於困局。不過，穆迪卻自 1988 年之後，在今年首度調升印度評級，也帶來用戶的關注。Google 用戶想了解，印度經濟與全球的關係、和其他大國的關連，以及印度關注全球的視野。