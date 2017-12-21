再融資與購屋貸款同步減少 美國上週貸款申請指數下跌4.9%

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標呈現下跌局面，連續第二週下滑，因再融資與購屋貸款申請雙雙減少。

美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公布的數據顯示，衡量截至 12 月 15 日止當周的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數下跌 4.9%，報 379.2 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當周，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數下滑 3.2%，至 1,240.5 點；上周購屋抵押貸款申請分項指數則是下跌 5.5%，成為 234.3 點。



房地產持續復甦正在協助推動美國第四季的經濟成長。與此同時，由於可供出售的房屋短缺，加上房價升值超過工資成長，許多首次購屋者和年輕買家仍難以進入市場。



上週 30 年期固定抵押貸款利率由前一週 4.20%，向下滑落至 4.16% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一週的 3.61%，向下滑落至 3.60% 的水準。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 53.9%，前一週為 52.4%。



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