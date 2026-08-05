盤後速報 - 訊連(5203)下週(8月12日)除息3.69元，預估參考價63.81元
鉅亨網新聞中心
訊連(5203-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.69元。
以今日(8月5日)收盤價67.50元計算，預估參考價為63.81元，息值合計為3.69元，股息殖利率5.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
訊連(5203-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為多媒體影音軟體之開發與銷售。近5日股價下跌0.9%，集中市場加權指數上漲4.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/12
|67.50
|3.69309
|5.47%
|0.0
|2025/08/14
|97.7
|3.89901
|3.99%
|0.0
|2024/08/12
|96.1
|2.8
|2.91%
|0.0
|2023/08/11
|104.0
|2.3
|2.21%
|0.0
|2022/08/11
|90.4
|1.7145
|1.9%
|0.0
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