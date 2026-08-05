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盤後速報 - 訊連(5203)下週(8月12日)除息3.69元，預估參考價63.81元

鉅亨網新聞中心

訊連(5203-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.69元。

以今日(8月5日)收盤價67.50元計算，預估參考價為63.81元，息值合計為3.69元，股息殖利率5.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

訊連(5203-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為多媒體影音軟體之開發與銷售。近5日股價下跌0.9%，集中市場加權指數上漲4.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/12 67.50 3.69309 5.47% 0.0
2025/08/14 97.7 3.89901 3.99% 0.0
2024/08/12 96.1 2.8 2.91% 0.0
2023/08/11 104.0 2.3 2.21% 0.0
2022/08/11 90.4 1.7145 1.9% 0.0

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