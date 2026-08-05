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盤中速報 - M31(6643)急跌-3.11%報409.5元，成交337張

鉅亨網新聞中心

M31(6643-TW)近5分K跌速3.11%，05日13:17報409.5元，成交337張，今日跌幅為1.09％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

M31(6643-TW)近5日股價下跌0.48% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 8.43%。櫃買市場加權指數 上漲 6.42%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+24 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：+50 張
  • 自營商買賣超：-20 張
  • 融資增減：-173 張
  • 融券增減：+58 張


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