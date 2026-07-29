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盤後速報 - 綠意(2596)次交易(30)日除息1.5元，參考價29.4元

鉅亨網新聞中心

綠意(2596-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為29.4元，相較今日收盤價30.90元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 30.90 1.5 4.85% 0.0
2025/07/30 31.05 1.0 3.22% 0.0
2024/07/30 53.9 1.0 1.86% 0.0
2023/08/02 22.45 1.0 4.45% 0.0
2022/08/01 19.45 1.5 7.71% 0.0


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