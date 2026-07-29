盤後速報 - 綠意(2596)次交易(30)日除息1.5元，參考價29.4元
鉅亨網新聞中心
綠意(2596-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為29.4元，相較今日收盤價30.90元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|30.90
|1.5
|4.85%
|0.0
|2025/07/30
|31.05
|1.0
|3.22%
|0.0
|2024/07/30
|53.9
|1.0
|1.86%
|0.0
|2023/08/02
|22.45
|1.0
|4.45%
|0.0
|2022/08/01
|19.45
|1.5
|7.71%
|0.0
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