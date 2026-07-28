盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額9.65億
鉅亨網新聞中心
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，28日13:19相關指數下跌2.04%，總成交額9.65億元，大盤占比0.67%。
該產業上漲家數6、下跌家數81、平盤家數5。領跌個股易威(1799-TW)28日13:00股價下跌3.9元，報35.4元，跌幅9.92%。
生技醫療股價指數近5日上漲0.25%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.25%
|+2.59%
|近一月
|+1.93%
|-8.95%
|近三月
|-1.8%
|+0.28%
|近六月
|-15.79%
|+23.86%
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