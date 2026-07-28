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盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額9.65億

鉅亨網新聞中心

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，28日13:19相關指數下跌2.04%，總成交額9.65億元，大盤占比0.67%。

該產業上漲家數6、下跌家數81、平盤家數5。領跌個股易威(1799-TW)28日13:00股價下跌3.9元，報35.4元，跌幅9.92%。

生技醫療股價指數近5日上漲0.25%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.25% +2.59%
近一月 +1.93% -8.95%
近三月 -1.8% +0.28%
近六月 -15.79% +23.86%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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